網揭異性緣超強「4種面相」　笑起來顴骨明顯最好命！

▲原來戀愛運和面相也大有關係。（圖／翻攝自IG/you_r_love、k_hanna_，以下同）

編輯/ Lily

每個人戀愛運都不同，有的人外型優卻母胎單身，有的人外型普通卻異性緣超強，幾乎沒有空窗期。除了個性好，原來超強異性緣和面相也大有關係，以下四種面相桃花運爆棚，看看你有沒有！

▲金裕貞的的飽滿額頭也是異性緣象徵。

#額頭飽滿寬闊

就面相學來說，額頭代表智慧，女生額頭飽滿代表非常聰明且討人喜歡。這樣的額頭，就人際關係看來也非常好，尤其很招異性喜歡，而且還能幫助另一半運勢，非常加分呢！

▲佐佐木希就是黑白分明的杏眼代表（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

#水汪汪眼睛

一雙會說話的大眼睛，總是吸引異性目光。特別是上揚的渾圓眼睛，讓男生好想保護你，注意力全部放在你身上．也是因為這樣，因為異性緣太強，也特別容易陷入三角戀的難題。

#顴骨高

顴骨高代表權勢和錢財，若是顴骨高又有肉，有較高的機會嫁給有錢人。笑的時候凸顯顴骨的女人，看起來特別有氣質，較有機會受到異性的關注。

#嘴唇紅潤

雙唇紅潤且嘴角微微上翹的女生，很容易吸引周遭男性目光，若是搭配厚唇這表示桃花運更是破表，這類型的女生較不懂得拒絕不大懂得拒絕，愛情較難長時間經營，若是失去新鮮感，就是換下一個男友的時候。

