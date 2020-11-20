奈良美智有望刷新天價紀錄！　經典女孩畫作1.8億元起標

▲富藝斯21、22日舉辦實名預約制的當代藝術秋拍台北預覽會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

當代藝術品在市場上火熱，儼然已成富豪們的新興投資標的，國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）與保利拍賣將於12 月 3 及 4 日聯袂呈獻「二十世紀及當代藝術和設計」香港秋季拍賣，匯集包含格哈特里希特（Gerhard Richter）、尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）、朱德群、草間彌生等大師傑作，而領銜拍品是約1.8億元起標的奈良美智代表作《溫室女孩》，有望突破藝術家歷來最高價之作紀錄，今、明兩日精彩拍品於台北Bellavita亮相，採實名預約制參觀。

▲奈良美智的《温室女孩》是富藝斯秋拍的領銜拍品。（圖／記者陳雅韻攝）



▲奈良美智《温室女孩》有望成為藝術家歷來最高價作品之一，估價約184,060,000元起。（圖／富藝斯提供）



台灣收藏家的藝術品味成熟且眼光精準，讓富藝斯於秋拍台北預覽會展出歷來最多的名作供藏家近距離欣賞，步入會場首先印入眼簾即是奈良美智1995年作《温室女孩》，此畫作是《奈良美智全作品集 1984-2010》封面，更被藝術家收錄於「主要作品」欄目中，彰顯此拍品的重要性，因此身價非凡，被看好將刷新奈良美智作品的新天價。

▲英國神秘藝術家班克斯一系列豐富作品也在台北預展亮相。（圖／記者陳雅韻攝）



▲草間彌生2011年作《水果 [EPSOB]》，估價約25,769,000元起。



富藝斯同時蒐羅格哈特里希特、朱德群和趙無極3位20世紀抽象藝術大師的傑作，以及英年早逝的巴斯奇亞與王俊傑的作品，當中王俊傑近兩米的《夕陽之河》，描繪黃昏時刻河畔的美景，是他生前少有的大尺幅作品，成為收藏家的矚目焦點。

▲格哈特里希特1988年作《抽象畫 682-4 號》1988 年作，估價約73,626,000元起。



▲尚米榭巴斯奇亞1984年作《古代科學家》，估價約184,060,000元起。



▲王俊傑2018 年作《夕陽之河》估價約25,769,000元起。



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