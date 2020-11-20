fb ig video ETtoday search mobile

奈良美智有望刷新天價紀錄！　經典女孩畫作1.8億元起標

>

▲富藝斯21、22日舉辦實名預約制的當代藝術秋拍台北預覽會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

當代藝術品在市場上火熱，儼然已成富豪們的新興投資標的，國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）與保利拍賣將於12 月 3 及 4 日聯袂呈獻「二十世紀及當代藝術和設計」香港秋季拍賣，匯集包含格哈特里希特（Gerhard Richter）、尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）、朱德群、草間彌生等大師傑作，而領銜拍品是約1.8億元起標的奈良美智代表作《溫室女孩》，有望突破藝術家歷來最高價之作紀錄，今、明兩日精彩拍品於台北Bellavita亮相，採實名預約制參觀。

▲▼ 富藝斯拍賣 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲奈良美智的《温室女孩》是富藝斯秋拍的領銜拍品。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）
▲奈良美智《温室女孩》有望成為藝術家歷來最高價作品之一，估價約184,060,000元起。（圖／富藝斯提供）

台灣收藏家的藝術品味成熟且眼光精準，讓富藝斯於秋拍台北預覽會展出歷來最多的名作供藏家近距離欣賞，步入會場首先印入眼簾即是奈良美智1995年作《温室女孩》，此畫作是《奈良美智全作品集 1984-2010》封面，更被藝術家收錄於「主要作品」欄目中，彰顯此拍品的重要性，因此身價非凡，被看好將刷新奈良美智作品的新天價。

▲▼ 富藝斯拍賣 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲英國神秘藝術家班克斯一系列豐富作品也在台北預展亮相。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）
▲草間彌生2011年作《水果 [EPSOB]》，估價約25,769,000元起。

富藝斯同時蒐羅格哈特里希特、朱德群和趙無極3位20世紀抽象藝術大師的傑作，以及英年早逝的巴斯奇亞與王俊傑的作品，當中王俊傑近兩米的《夕陽之河》，描繪黃昏時刻河畔的美景，是他生前少有的大尺幅作品，成為收藏家的矚目焦點。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）

▲格哈特里希特1988年作《抽象畫 682-4 號》1988 年作，估價約73,626,000元起。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）
▲尚米榭巴斯奇亞1984年作《古代科學家》，估價約184,060,000元起。

▲▼ 富藝斯 。（圖／公關照）
▲王俊傑2018 年作《夕陽之河》估價約25,769,000元起。

►世上僅存4只的沛納海現身　勞力士機芯、早期塑膠錶圈140萬起標

►風・Luxury／史特龍割愛名錶　《十萬火急》戴的沛納海114萬起標

關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 奈良美智
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

玄彬被歐米茄包了！　電眼、微笑露一手帥錶

玄彬被歐米茄包了！　電眼、微笑露一手帥錶

亮・珠寶／圓臉、方臉有救了　靠這款耳環修飾、還打上溫柔光

亮・珠寶／圓臉、方臉有救了　靠這款耳環修飾、還打上溫柔光

LV雙巨鑽坐鎮台中　60億珠寶領買家神遊外太空

LV雙巨鑽坐鎮台中　60億珠寶領買家神遊外太空

明年日內瓦實體錶展取消！　疫情不樂觀改線上展 隋棠被婆婆當女神　「希望整場歐米茄都送她」 寶格麗精品級乾洗手只捐不賣　貼心小瓶裝助抗疫醫護 李棟旭戴婚戒！　《九尾狐傳》與趙寶兒撒糖 錶上台灣雲豹超擬真　獨一無二吸藏家下訂 世上僅存4只的沛納海現身　勞力士機芯、早期塑膠錶圈140萬起標 羅志祥低調半年難得曬30萬勞力士　慘撞徐若瑄、林俊傑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面