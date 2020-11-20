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日本美容圈爆紅！Melvita有機蘋果美唇油，迷人香氣超潤澤

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▲▼護唇油盤點。（圖／翻攝自IG）

▲風靡日本的蘋果美唇油，掀起一波護唇熱。（圖／翻攝自IG/juria_kawakami、abesawakobeauty）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女生人手一支的護唇膏，秋冬再升級！乾荒脫皮的雙唇，需要更潤澤有效的呵護，近來日本女生愛上美唇油，薄塗一層就相當滋潤，唇膏前當作打底，可以讓雙唇看起來更立體豐潤。

▲▼美唇油盤點。（圖／品牌提供）

▲Melvita 紅心蘋果香唇油，3色，780元。

Melvita推出100%純天然植物油製成的紅心蘋果香唇油，裡面蘊含了大量的有機蘋果油，和絕佳保濕力的篦麻油，不只香味誘人，連保濕力與修護力也非常優秀。這款唇油經過歐盟認證純素食配方，顏色完全來自於100%天然礦物色素，連孕期哺乳媽咪都可以安心擦，輕薄好吸收，隨時補擦養出潤澤美唇。

▲CLARINS 彈潤植萃美唇油，2色，850元。

以美唇油出名的克蘭詩，也趁著聖誕佳節推出閃亮限定版，彈潤植萃美唇油加入細緻珠光，打造更通透潤澤的美唇，一共推出櫻桃棒棒糖、薄荷棒棒糖限定版，香甜的味道塗起來就像在吃糖，快樂幸福感倍增。

▲▼美唇油盤點。（圖／品牌提供）

Za玩色極潤護唇蜜，2色，330元。

Za打造全新玩色極潤護唇蜜，高級專櫃質感管身，搭配超可愛外包裝，令人愛不釋手！兩款分別為白色外盒的天空藍護唇蜜，一抹打造自然裸粉唇，黑色外盒的暗紅色護唇蜜，則能輕鬆打造性感魅力。

▲▼美唇油盤點。（圖／品牌提供）

單擦可作為護唇蜜，輕抹即為雙唇補水保濕，疊擦可提升唇部亮澤感，而不影響原本唇色。 內含葡萄籽油、玫瑰果油，以及蜂蜜精華等頂級保濕成分，深度滋潤雙唇，幫助撫平唇紋。

關鍵字：

melvita, 美唇油, 蘋果, 潤澤, 有機, 克蘭詩, za
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