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快速提升「溝通能力」的5個小技巧！講3點、「Yes! And…」超有用

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▲▼快速提升「溝通能力」的5個小技巧。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

良好的溝通能力對工作、生活、甚至交友、感情上都有很大的幫助，不僅可以讓人充分表達自己，把事情、想法表達清楚，減少誤解還能高效溝通。想要提升溝通能力看似很難又需要長時間勤勞練習，其實只要掌握以下5個小技巧，就能讓你快速又輕鬆地掌握溝通方式，大幅改善說話技巧。

▲▼快速提升「溝通能力」的5個小技巧。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.一秒鐘原則

當別人說完話後，不要急著馬上回應，先停個1秒再給反饋。這樣的好處是可以利用這短暫的停頓時間讓情緒先停一下，能讓更理性表達，避免回應時直接因情緒給予反饋。此外，短暫的停頓會讓你的回應顯得更認真，也會對方更慎重對待你的回應。

▲▼快速提升「溝通能力」的5個小技巧。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.只講最重要的3點

先在腦海裡想一下要說的內容，將整個內容整理出最重要的3個重點，再對別人表達，這種像是條列式的說話方式，很容易在別人心中營造出邏輯清晰的「印象」，能幫助提升自己在表達時的自信感。而對話時獲得的成就感也會反向讓人督促自己，努力提升表達的邏輯性和清晰度以免漏氣，慢慢地就會「弄假成真」。

▲▼快速提升「溝通能力」的5個小技巧。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.FFC讚美法則

每個人都喜歡被肯定、獲得稱讚，但如果只是講一兩句很籠統的讚美語詞，很容易會讓人覺得這個誇讚很敷衍很表面，不是真心的，而想讓別人感受到真誠的讚美，可以試試運用「FFC法則」。

第一個F指的是感受（Feeling），第二個F指的是事實（Fact），C則是對比（Compare），在稱讚對方時，可在話語中加入你的感受、事實和與其他事物的對比。舉例來說，比起稱讚對方「你的文筆很好」，使用FFC法則的「我很喜歡看你寫的文章，用詞好優美又很有意涵，比一些網紅作家的文更讓人記憶深刻。」會更人感到真誠。

▲▼快速提升「溝通能力」的5個小技巧。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.先肯定再細述

在交談時可以先肯定對方的觀點，表示出理解後，再細說自己的看法，以求同存異的溝通氛圍讓人下意識裡更能接受不同看法。這種做法運用了源於義大利即興喜劇裡「Yes! And…」的技巧，以合作、肯定的態度積極參與對方話語的主動感，更容易達成對話共識，也能激發更多新的信息與看法。

但在操作上要小心，有些人可能會說成「Yes! But…」，即「你說得沒錯，但是我覺得……」，應該調整為「你說得對，還有這樣也可以……」。

▲▼快速提升「溝通能力」的5個小技巧。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.開門見山先講結論

有些人一講起話來滔滔不絕，這個也講、那個也講，連不重要的細節都詳細論述，這樣不僅容易讓話題變得過於分散，無法集中在重點內容，會大幅降低溝通效率，對於傾聽者來說也難以找到重點，無法在最短時間內接受到有用的信息，因而使溝通成本提高。

當有明確意圖時，用一句話明確表達目的；如果沒有明確意圖，則可先表達所有內容的共通性。

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關鍵字：

聊天, 說話, 溝通, 溝通能力, 技巧, 口才, 說話之道, 人緣, 人際關係, 社交, 秘訣
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