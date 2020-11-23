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范少勳不管去哪旅行都要帶「這個」　林映唯就算行李塞爆也堅持「不重複穿搭」

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▲RIMOWA季節新色終於上市！范少勳、林映唯搶先來逛一波。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

德國行李箱精品品牌RIMOWA最新的季節新色沙漠粉、仙人掌綠現已正式開賣，20日舉辦新品記者會，邀請藝人范少勳、林映唯、周予天、焦曼婷、ØZI前來共襄盛舉。范少勳與林映唯受訪時默契表示自己是屬於「未雨綢繆」型的人，出遊行李容易大包小包，而說到旅行一定要帶的東西，范少勳出乎意料選擇了「香水」，就連先前徒步環島時都隨身帶著；林映唯則是聰明務實得答道：「如果要帶一樣最重要的當然就是信用卡啊！」

▲范少勳、林映唯RIMOWA 。（圖／翻攝自IG）

▲林映唯、范少勳分別被沙漠粉和仙人掌綠新色給吸引。（圖／翻攝自IG@fan82114）

RIMOWA的Essential系列行李箱於即日起正式開賣季節限定色「沙漠粉」和「仙人掌綠」，其實早在國外曝光後就掀起超高話題，終於讓大家等到上市。

范少勳一踏進店裡，就被新色「仙人掌綠」給吸引，「大概是因為自己很喜歡大自然，所以很喜歡這種大自然的氛圍。」同時也趁這個機會特別跟大家分享自己與RIMOWA初次邂逅的故事。范少勳透露，其實自己一直以來都沒有自己的行李箱，直到最近因為工作時把和家人共用的行李箱給拖壞了，意外獲得了經紀人與好友李玉璽的生日禮物，而那正是RIMOWA最經典的Trunk行李箱，成為了他的第一個RIMOWA，更是第一個專屬於自己的行李箱。

▲范少勳、林映唯RIMOWA 。（圖／翻攝自IG）

▲范少勳、林映唯RIMOWA 。（圖／翻攝自IG）

▲范少勳提到在自己打包行李上是屬於未雨綢繆型。（圖／翻攝自IG@fan82114）

提到旅行時習慣攜帶的行李多寡，范少勳與林映唯默契表示兩個人都是屬於「未雨綢繆」型的人，「這個好像會需要、那個好像也要帶。」讓人非常有同感，范少勳還自曝：「環島的時候曾經帶過9米的延長線，結果一次都沒用到。」自己都哭笑不得。林映維則是一個標準的愛美女孩，「因為我習慣每一天的搭配都不一樣，所以這樣整理下來很可觀。」直接把旅遊當作在走秀，「因為到哪都是我的伸展台。」道出了許多女孩的心聲。

▲范少勳、林映唯RIMOWA 。（圖／翻攝自IG）

▲范少勳、林映唯。（圖／記者王則絲攝）

▲范少勳不管去哪裡旅行都一定會隨身攜帶香水。（圖／翻攝自IG@fan82114、記者王則絲攝）

而問及旅行中一定要帶的物品，范少勳講出了讓大家意外的答案：「是香水！」因為他認為：「香水是一天早上起來的一種習慣，我對味道很敏感，很像一種儀式感。」即便是需要極簡裝備的徒步環島時都一定會帶。林映唯在訪問中則是毫不猶豫說：「那一定是信用卡啊！」像是比較長期的旅行的話，很多東西都得在當地買，信用卡比起特別去換的外幣就方便許多，但她也打趣說：「當然還是有額度的啦！」

▲范少勳、林映唯。（圖／記者王則絲攝）

▲林映唯認為旅行時最重要的當然是信用卡！（圖／記者王則絲攝）

►RIMOWA沙漠粉、仙人掌綠明日開售！亞洲首度曝光「三色迷彩」行李箱帥爆

關鍵字：

范少勳, 林映唯, 小美, RIMOWA, 旅行, 行李箱
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