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可愛爆表！MIT圓點笑臉衛生棉超夯　網：想要包色

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▲▼想包色！MIT圓點笑臉衛生棉超夯　 。（圖／品牌提供）

▲繽紛可愛的外型，讓人眼睛一亮。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

每個月的生理期，身體總有些悶痛不適，讓心情不美麗。MIT品牌FreshO2這次用圓點延伸出笑臉，帶來四款吸睛可愛衛生棉，讓生理期也能變成女孩傳遞快樂的閨蜜時光。

▲▼想包色！MIT圓點笑臉衛生棉超夯　 。（圖／品牌提供）

▲黑色款為夜用的一夜好棉。

除了包裝可愛，更強調材質設計能讓私密處舒服呼吸，標榜透氣防漏、高速瞬吸，側邊蜂巢式專利懸浮結構，能效防止側漏，還能更服貼於肌膚，降低私密處與大腿內側的摩擦感，舒適度大幅提升。

▲▼想包色！MIT圓點笑臉衛生棉超夯　 。（圖／品牌提供）

▲粉色款為量多用的家常好棉。

為了深入女孩日常，流行卻經典的亮色襯托圓點，笑臉就是最佳記號，讓女生取出衛生用品時再也可以不需遮掩，希望以此概念讓女孩樂於討論、願意分享，正向面對健康的私密問題。

▲▼想包色！MIT圓點笑臉衛生棉超夯　 。（圖／品牌提供）

▲涼感衛生棉趕走生理期悶熱，女生試了就愛上。

廣受女生喜愛的愛康涼感衛生棉，官網周年慶即將於11/23開跑，眾多商品享最低折扣72-66折優惠，凡消費滿590元即享免運，快趁折扣衝一波。

▲▼想包色！MIT圓點笑臉衛生棉超夯　 。（圖／品牌提供）

▲清新的花香聞起來很舒服。

品牌同步分享熱賣Top 3商品，第一名是日用型涼感衛生棉，結合來自日本的棉柔表層，添加澳洲國家級認證的薄荷、茶樹精油，打造最佳清涼感，許多女生用過再也回不去。

▲▼想包色！MIT圓點笑臉衛生棉超夯　 。（圖／品牌提供）

▲隨身攜帶，給予私密肌膚清爽潔淨感。

第2名的涼感潔淨慕斯，清爽使用感就像開了微風模式，無論是日常或是生理期時使用都很舒適，淡淡花香不僅療癒，更能幫助放鬆疲憊身心。人氣第三的涼感潔淨濕紙巾，10抽的小包裝設計，方便女性隨身攜帶，無論是日常外出或運動，幫助維持私密肌的清爽自在，成為女生出門包包的必備小物。

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關鍵字：

衛生棉, 可愛包裝, 生理期
fashion.net

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