Kiehl’s史上最划算聖誕倒數月曆！3大正貨、價值破8千　淡斑精華加大版首次現身

▲今年的Kiehl's聖誕限定系列首次推出淡斑精華，倒數月曆也是史上最划算的一次。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

每年聖誕系列都可愛到讓人想全包的Kiehl’s契爾氏，今年依舊燒到不行！找來法國藝術家Maïté Franchi為4大經典明星商品換上奇幻又繽紛的聖誕限定包裝，且首次加入聖誕限定行列的淡斑精華，更直接推出加大版，而最受注目的倒數月曆今年豪華程度再創新高，售價不變但內含3大正貨、價值更衝破8千，是史上最優惠的一次！此外，還有限定禮盒包裝和四重滿額贈，其中超可愛化妝包和托特包更是鐵粉每年收藏目標。

▲Kiehl’s X Maite Franchi 金盞花植物精華化妝水，200ml，NT$1,450；冰河醣蛋白保濕霜，50ml，NT$1,350。（圖／品牌提供）



▲Kiehl’s X Maite Franchi 激光極淨白淡斑精華，50ml，NT$3,200；檸檬奶油護唇膏，#玫瑰色/#透明色，4g，NT$700。（圖／記者張毓容攝）



Kiehl’s 2020聖誕限定系列找來擅長將設計融合色彩濃郁的幾何圖形的法國插畫藝術家Maïté Franchi，以紐約Kiehl’s旗艦店為靈感，搭配繽紛歡樂的奇幻童趣插畫打造今年的聖誕限量包裝。

除了往年聖誕限定系列固定會出現的3大經典明星商品：金盞花化妝水、冰河醣保濕霜和檸檬奶油護唇膏換上可愛有趣的聖誕限定新衣，今年更首次加入Kiehl’s回購率的No.1的激光極淨白淡斑精華，還是限定加大版，不管收藏或送人都很有濃濃節慶感。

▲Kiehl’s X Maite Franchi 驚喜聖誕倒數月曆，NT$3,480。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



而絕不能錯過的就是每年一開賣就被搶翻的聖誕倒數月曆！今年的倒數月曆從裡到外刻畫著骨頭先生回到Kiehl’s紐約旗艦店過節的溫馨氛圍，24格月曆中藏著眾多最熱賣的人氣商品，從經典金盞花化妝水、白泥面膜、淡斑精華，到今年的重量級新品「小紅瓶」、超級乳霜全都有，其中更包含了1號護唇膏、酪梨眼霜和冰河醣蛋白保濕霜等3大正貨，總價值超過NT$8,000、更甚往年，換下來以42折就能擁有，是史上最划算的一次。

▲除了有限量紙袋和禮盒包裝，還有超可愛化妝包、托特包滿額贈。（圖／記者張毓容攝）



此外，Kiehl’s更打造了超可愛的限量週邊商品推出4重滿額贈。於活動期間不限消費金額即可獲得限量聖誕紙袋；消費滿NT$2,000即可享有限量設計禮盒，同時家揍「金盞花精萃亮采水凝霜7ml」；消費滿NT$3,000再加贈「金盞花潔面乳30ml」；消費滿NT$3,800即可獲得Kiehl’s鐵粉必收藏的「限量設計款化妝包」＋「超彈潤青春水精華5ml」；而消費滿NT$4,500即可獲得「Kiehl’s X Maïté Franchi骨頭先生托特包」。



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▲Giorgio Armani聖誕倒數月曆今年再度登場，價格不變但內容物更豪華。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

會讓美妝控瘋狂的聖誕倒數月曆（Advent Calendar）還沒停，又一個夢幻逸品來了！去年首次引進台灣的Giorgior Armani「亞曼尼聖誕倒數月曆」今年再度現身，價格不變但豪華程度再升級，24格中竟有絲絨唇萃、眼彩凝霜等多達6款正貨，還有包含明年才會上市的「My Way女性淡香精」等3款台灣沒有的香氛瓶，驚喜程度破表。2020亞曼尼倒數月曆將於11/20於GA官方線上旗艦店搶先開賣，全台專櫃12/1正式上市。，千萬別錯過。

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▲歐舒丹 節慶嘉年華經典倒數月曆，NT$2,580。（圖／品牌提供，以下同）



每年都讓粉絲敲碗期待的歐舒丹，今年攜手法國知名插畫家Edith Carron，以聖誕市集為創作靈感，將倒數月曆打造為迷你版聖誕市集。除了有精選明星商品：乳油木護手霜、草本修護洗髮乳、蠟菊精華霜，明星前導精華「星光瓶」光萃肌活露更首次加入倒數月曆行列，還有5款台灣未上市的驚喜新品。

▲歐舒丹 節慶嘉年華7日倒數月曆，NT$1,680。



歐舒丹更打造台灣限定推出的7日倒數月曆，以甜甜親民價格也能享有聖誕倒數驚喜。7日倒數中包含每兩秒賣出一條的乳油木護手霜、以及用過就回不去的草本修護髮品系列、櫻花身體乳，甚至還有默默低調賣到缺貨的「神奇萬用膏」植萃精華油全能修護霜。

▲THE BODY SHOP 紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆豪華版，NT$5,800。



THE BODY SHOP精心推出耶誕繽紛小屋倒數月曆，童趣的英式風格讓人好期待聖誕節來臨，2020年推出2款以家為設計概念的倒數禮盒，所有想要的熱門單品通通在裡面。

紅色耶誕繽紛小屋倒數月曆豪華版，25格驚喜小格中收入包含滋潤乾燥雙手的乳油木果修護護手霜；擁有綿密泡沫、能溫和洗淨同時潤澤肌膚的英皇玫瑰嫩膚沐浴膠，以及滋養冬季乾燥肌的杏奶花蜜身體滋養身體霜。

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