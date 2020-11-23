fb ig video ETtoday search mobile

破解最常見的面膜4大迷思！敷完要洗臉？精華越稠越好？

>

▲敷完要洗臉？破解常見面膜4迷思。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

▲正確敷面膜才能真正幫助養護肌膚。(圖／翻攝IG@yoonara_mood)

記者張毓容／綜合報導

面膜的好誰不知，人人都在敷，可你真的都敷對了嗎？面膜敷錯，比不敷更可怕，不只沒效浪費錢，可能還會傷了臉、敷出問題！網上有許多關於面膜的流言，到底哪個對？哪個胡亂說？這裡幫你解答最常見的4大迷思，快學起來，別再亂亂敷了。

▲敷完要洗臉？破解常見面膜4迷思。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

▲很多人都認為面膜精華液越多越好。(圖／翻攝IG@ahc.official)

1.面膜裡的精華液越稠越好？
面膜雖然好用，但是一片動輒幾十塊到幾百塊，也讓人更在意價錢是否符合「CP值」，因此很多人挑選面膜，除了看口碑，還很在意面膜裡精華液的量，認為精華液越濃稠，代表所含保養成分越高，或是打開面膜後，袋裡的精華液越多越划算，敷完臉還可再塗在臉上或身上，一舉多得好划算。

事實上，那些袋裡殘留的或是拿下面膜後臉上剩下來的「液體」可不一定是精華液。市面上大多數面膜裡都有添加增稠劑，增稠劑的作用主要是為了讓精華液更容易附著在布膜上，也能改善敷面膜時精華液滴落的狀況，增稠劑添加的越多，精華液就會越濃稠。因此，面膜裡的精華液很濃稠，不代表這款面膜的精華濃度一定就很高，可能只是增稠劑添加的較多而已。

2.面膜敷越久越好？
大部分面膜最主要功能都是為肌膚補水，通常敷10～15分鐘即可，最長別超過20分鐘，尤其是片狀面膜，如果敷的時間過長，面膜布開始乾燥反而會使肌膚跟著變乾。所以，千萬別以為面膜敷越久越好，小心美肌不成，反而傷肌膚。

▲敷完要洗臉？破解常見面膜4迷思。（圖／品牌提供、翻攝品牌IG）

▲沒有特殊情況，面膜最好不要天天敷。(圖／翻攝IG@dhc_official_jp)

3.面膜可以天天敷？
一定會有人認為「既然面膜效果好，那就天天敷啊！」或是常聽到女星說養膚秘訣就是靠天天敷面膜，但其實許多皮膚科醫師都表示，面膜不適合頻繁使用。

面膜的原理是利用「密封」作用，讓肌膚在半封閉狀態下，促進肌膚吸收效果，因此面膜本身的快速補水效果很好，但如果天天敷或是一天內敷好幾次，反而會造成肌膚的負擔。雖然面膜可加強吸收，但為了保存需要，面膜內也會添加一些防腐或抗菌成份，比起一般用途抹的保養品，更容易被肌膚吸收，增加過敏風險。所以，除非特殊情況，否則不建議天天敷面膜，一週最多2～3次即可。

4.敷完面膜要洗掉？
敷完面膜到底要不要洗掉，這個問題眾說紛紜，有人說面膜就是精華液，洗掉浪費，當然不需要清洗；另一派則說，沒清洗的話，面膜裡的防腐劑等成分也會殘留被肌膚吸收，或是精華較黏膩的面膜，如果沒清洗容易堵塞毛孔。

針對這個問題，皮膚科名醫邱品齊曾解答，其實兩種說法都有道理，簡單來說，如果使用的面膜成分簡單精純，敷完是可以不用清洗的，但現在有很多面膜使用的成分很複雜，就不建議留在臉上了。

►日本女生人人愛用的「油敷法」保養！簡單3步驟比敷10張面膜更有用

►「加速皺紋生成」的5大元兇！水喝太少、習慣皺眉小心老5歲

►今年秋冬必知6大「保養新習慣」！皮膚科醫師：護膚品數量要減少

關鍵字：

保養, 護膚, 敷臉, 敷面膜, 面膜, 迷思, 皮膚科醫師
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

「第一眼看見什麼顏色？」日本瘋傳2道「色彩題」測出心理狀態、性格

「第一眼看見什麼顏色？」日本瘋傳2道「色彩題」測出心理狀態、性格

楊丞琳、瘦子減肥都靠「168斷食」！初學者入門有訣竅　1個月甩4公斤

楊丞琳、瘦子減肥都靠「168斷食」！初學者入門有訣竅　1個月甩4公斤

網揭異性緣超強「4種面相」　笑起來顴骨明顯最好命！

網揭異性緣超強「4種面相」　笑起來顴骨明顯最好命！

快速提升「溝通能力」的5個小技巧！講3點、「Yes! And…」超有用 迪士尼《小飛俠》系列超閃亮！奇妙仙子燈飾、水晶球讓家注入魔力 奧斯塔羅12星座一周運勢1123-1129　射手注意情緒花費、獅子桃花靠朋友 泫雅的巴黎世家包被亂塗鴉？6萬塊瞬間變成無價之寶 金馬・時尚／法比歐奪網友票選最帥，勝《刻在》鮮肉CP！王淨無懸念得最美 隋棠、劉詩詩帶貨！TOD’S讓「豆豆鞋」變手袋　菱格壓紋觸感超療癒 可愛爆表！MIT圓點笑臉衛生棉超夯　網：想要包色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面