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減肥成功前必經的4個階段　「最關鍵時期」撐過3個月才不易復胖

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▲減肥必經4階段　撐過3個月不易復胖。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想要實實在在瘦下來又不復胖，先來了解減肥必經的4個階段。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amamda　

我們常說「減肥是女生一輩子的事業」，其實是因為許多人總是在減肥、復胖、又再減肥的循環中不斷重複，想要實實在在瘦下來又不輕易復胖，你需要先了解減肥過程會經歷的4個階段，每個階段都會碰到不一樣的狀況和身體反應，針對每個階段進行調整和相對應的措施，才能讓你的減肥之路走的更順暢！

▲減肥必經4階段　撐過3個月不易復胖。（圖／翻攝ＩＧ）

▲每個人一開始減肥都很有衝勁，這也是瘦最快的時期。（圖／翻攝IG@applekim2）

1.適應期

每個人一開始減肥時都會很興奮、很有幹勁，很認真的執行瘦身計畫，不用旁人督促就會努力少吃多動，也因此這時候是減肥時瘦最快的時期，只要瘦身方式對，就能看到持續變瘦的成果。

而這個時期只要堅持管住嘴、邁開腿，不要急躁用一些很極端的瘦身法，基本上都能還算輕鬆地度過。

▲減肥必經4階段　撐過3個月不易復胖。（圖／翻攝ＩＧ）

▲停滯期時可加強運動量、運動強度或改變運動形式，並搭配飲食補充蛋白質等營養。（圖／翻攝IG@twinkle_sunny7）

2.停滯期（平台期）

有減肥過的人都知道，過了一開始瘦身的甜蜜初期後，接下來都會碰到最難熬的停滯期，也就是所謂的平台期。這段期間整個瘦身速度會大減，甚至有可能沒什麼變化，這是因為身體已經習慣了你的飲食涉入和運動量，導致明明跟之前一樣少吃多動，卻看不到效果。

很多人都會在碰到停滯期時放棄，因而沒多久又復胖回去。這個時期一定要堅持下去，運動和飲食兩方面都要調整，像是加強運動量、運動強度或是變換運動形式，同時飲食上要注意營養補充，要攝取充足的蛋白質和適量優質脂肪，強化運動的增肌減脂效果，認真持續作一但時間，一定能突破平台期。另外，要讓自己放鬆心情，不要每天緊盯體重造成自己的壓力，人在壓力大的時候，食慾容易失控，反而得不償失。

3.減重期

度過了停滯期，體重就會繼續下降，這段時間會很有成就感，體重、體脂的變化幾乎每天都看得見。

在這個階段時，只要持續保持合理的飲食、運動習慣和健康的生活作息，並注意飲水量要充足。

▲減肥必經4階段　撐過3個月不易復胖。（圖／翻攝ＩＧ）

▲別一達到理想體重最立刻放肆大吃，需先經過3~6個月的鞏固期，以免復胖回來。（圖／翻攝IG@heizlemakeup）

4.鞏固期

減到滿意體重後先別急著開心大聲宣布「減肥成功」，然後立刻開始大吃大喝、停止減肥，千萬不要！人體會有大約3~6個月的記憶期，這段時間要維持著體重體型，讓身體記住，才不會輕易復胖回來。

所以這段時間一定要堅持住，不然前面的辛苦減肥可能很快的就成為一陣過眼雲煙！飲食上要注意均衡，最好可以維持健康的飲食習慣，運動也不要突然停下來，可以比減肥時期適當減少次數或強度，讓身體適應，才能讓你的瘦身成果留下來。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減肥階段, 復胖, 飲食, 運動, 停滯期, 平台期, 減重期, 鞏固期
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