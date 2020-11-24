說・流行／「+J之亂」在搶什麼你真的知道？Jil Sander的極簡主義其實不簡單

▲從UNIQLO「+J之亂」認識Jil Sander。（圖／品牌提供）



記者王則絲／專題報導

早先UNIQLO與Jil Sander合作推出的「+J」聯名服裝系列在台灣引起不小話題，甚至因為誇張的搶購人潮而躍上新聞版面，事實上不只是在台灣，UNIQLO選在11／13日全球同步發售，日本當地的場面更是混亂，也因此而出現了「+J之亂」的新名詞，不過放眼望去這些瘋狂爆買的民眾，或許並不是每個人都知道自己在搶什麼，買到了好看的衣服固然開心，藉此機會也必須真正認識一下Jil Sander。

▲台灣民眾搶購+J系列的情景。（圖／讀者提供）



UNIQLO「+J」系列開賣當天，台灣3間販售全系列商品的門市都出現誇張排隊人潮，到了下午時間也還在排隊，而網路商城的部分同樣不出幾小時，就已有多數品項呈現缺貨狀態，就連UNIQLO台灣都表示比預期中還要更受歡迎。接著看到日本的情況，許多門市在還沒開店前就已湧現人潮，新宿東口店、原宿店更是逼不得已只好提早開店消化人龍，推特上有眾多網友分享民眾瘋搶的盛況，以一向井然有序的日本人們來說，搶到擠成一坨、衣服散落一地的情景著實令人震驚。

不過，在這些一窩蜂狂買的民眾裡，真的每個人都知道自己在搶什麼嗎？其實UNIQLO與Jil Sander 的合作並不是頭一次，雙方品牌在2009年時曾帶來了第一次+J聯名服裝系列，在當時得到非常高度的好評以及關注，因此在時尚迷心中至今都沒被遺忘，今年稍早有消息指出+J系列將再次回歸時，這波風潮便已開始醞釀。

▲Jil Sander女士。（圖／品牌提供）



Jil Sander為德國設計師Jil Sander女士於1968年創立的同名品牌，1943年出生的Jil Sander，如今已經是一位77歲的年邁婦人，不過她的設計理念自始至終都沒改變過，說到Jil Sander，「極簡主義」四個字便會浮現，因為她的服裝總是維持一貫的極簡美學，基本上都以素面、固定的幾個顏色以及一些日常的單品呈現，不過這些都只是「乍看」，Jil Sander的功力藏於難以被模仿的剪裁以及對於質料的堅持上，她曾說過：「要假裝一切是毫不費力的樣子，才是真正難的地方。」比起運用裝飾元素，捨去多餘的裝飾才需要下更多的功夫。

▲Jil Sander的「極簡主義」蘊含著非常不簡單的設計。（圖／翻攝自IG@jilsander）



雖然Jil Sander在精品之中屬於小眾，且並不是以極高端的價位為主，但也不是一般人有能力可以大量購入的服裝品牌，藉著與快時尚UNIQLO的合作，透過現有的工廠技術與大量的生產能夠讓高質量的服裝達到最低成本，以此實現了讓人人都能穿到高級服裝的理想，即使對於UNIQLO普遍的消費者來說+J系列的價錢創下新高，但是數千元入手精品級羽絨衣的吸引力更大，這就是為何許多人願意大手筆成套購入，投資+J系列服裝的原因。

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