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5雙「室內拖」保暖又吸晴！死魚超逼真、麵包造型看了好餓

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編輯／ChiNg

氣溫逐漸下降，眼看冬天即將來臨又到了把自己包成粽子的季節，保暖身體之餘可不能遺漏腳底，小編特蒐五款超高辨識度的特色室內拖，就算在家裡也要很時尚，可愛的同時讓你冬天起床再也不怕冰冷的地板，週一到週五還可以每天換一雙。

＃鯊魚室內拖

是誰咬住我的腳？IKEA超人氣狠角色鯊鯊一問世就造成騷動，大家狂搶各種大小尺寸，這款由韓國品牌推出的鯊魚室內拖更逼真了，張開大大的嘴巴直接把你的雙腳咬住，完全不血腥反而很療癒。

▲▼鯊魚室內拖。（圖／翻攝自leaf.com.tw）

▲鯊魚室內拖定價為NT$390。（圖／翻攝自leaf.com.tw）

＃小熊維尼兩用室內拖

這款維尼粉們肯定沒有抵抗力，除了小熊維尼外還有小豬造型可以選擇，最厲害的是它不僅僅只是拖鞋，還兼具了清潔功能！拖鞋底部的鬚鬚讓你走到哪裡就掃到哪裡，冬天懶惰不想打掃也不用怕地板髒。

▲▼小熊維尼兩用室內拖。（圖／翻攝自IG@daisolife）

▲小熊維尼兩用室內拖定價為5000韓元（約NT$129）。（圖／翻攝自IG@daisolife）

＃史努比室內拖

圓圓的臉搭配蓬鬆的絨毛整雙鞋療癒指數破表，光看就覺得超保暖，不只是腳，根本暖到心裡了，簡約的黑白經典配色讓居家生活顯得很有質感，大家也不用擔心白色容易髒，使用一段時間後只要簡單手洗再曬乾又是一隻新的史努比。

▲▼史努比室內拖。（圖／翻攝自plazastyle.com）

▲史努比室內拖定價為2,530日圓（約NT$695）。（圖／翻攝自plazastyle.com）

＃擱淺的魚兩用拖

天哪家裡怎麼會有死魚！創意無限的韓國雜貨品牌10X10推出這款造型兩用拖鞋，材質本身防水因此不管是夏天在海邊穿或是冬天在家裡穿都十分適合，這系列共推出三種不同造型，完全在挑戰醜的極限，定價為9,900韓元（約NT$254）。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＃麵包室內拖

麵包鞋大家在路上都看過，那真麵包鞋你穿過嗎？無論是色澤還是紋路超細緻的作工讓整雙鞋看起來彷彿就是一塊巨型麵包，又大又腫的設計像極了剛出爐的鬆軟麵包，在家穿著它會越走越餓吧……

▲▼造型室內拖。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

▲麵包室內拖定價為12,500韓元（約NT$321）。（圖／翻攝自10X10.co.kr）

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關鍵字：

室內拖, 造型, 惡搞, 創意
fashion.net

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