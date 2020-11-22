奧斯塔羅12星座一周運勢1123-1129　射手注意情緒花費、獅子桃花靠朋友

20201123-1129奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！對於目前的現況感到滿足，也更加願意投入目前的工作當中，付出的努力有機會得到不少回報。

TOP2：獅子座愛情運最旺！對於目前的感情更加願意努力，也對於兩人未來發展有不少的信心，單身朋友可以多向朋友詢問對象介紹。

TOP3：天秤座金錢運最旺！海外投資運勢不錯，有投資規畫的朋友可以參考海外標的。

本周需注意星座



1.雙子座事業運需要留意：工作壓力在下周多上不少，一部分來自對於自我工作表現的要求，連帶提升自己的工作壓力。

2.天蠍座愛情運需要留意：和另一半的溝通狀況在下周遇到不少問題，容易和另一半因為價值觀或想法起上爭執，要多注意。

3.處女座金錢運需要留意：正偏財運都較為平淡，沒有太多進財機會，投資理財要多觀察別太衝動。

牡羊座



整體運勢★★★

牡羊座朋友下周的生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅又或許是朋友間良好的互動，都讓你下周心情愉悅不少。

愛情運勢★★★★

雙方對於目前的感情都感到相當大的滿足，也因為信任給予了充分的空間，讓彼此都相當輕鬆喜悅的談著這段感情。

事業運勢★★★

獲得不少同事間的幫助，讓自己在工作上能夠有不錯進展也有望完成手邊的工作，對於工作的掌握度也提升許多。

金錢運勢★★★

正財運相當良好的一周，可多注意親朋好友之間為你帶來的投資訊息。

金牛座



整體運勢★★★★★

金牛朋友對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周，奧斯提醒要好好把握下周，將會有頗大的熱情讓你延續下去。

愛情運勢★★★★

面對彼此有更高的熱情去規劃及相處，奧斯提醒將會是相當良好的一周要好好把握。

事業運勢★★★

成功性提高許多，但不會停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中，另外下周將有新的機會到來，奧斯提醒要好好把握。

金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報。

雙子座



整體運勢★★★

雙子朋友對於未來變得盲目許多，一直以來堅持的夢想在下周顯得黯淡許多，行動力也將隨之下降許多，另要注意下周物質慾望需求較大。

愛情運勢★★★

有種一昧追求未來及規劃以後導致忽略了現在的現況，甚至一昧地想到以後而忘了現況或許早已足夠，要多加注意，著墨現況會比未來還好。

事業運勢★★

有工作狂或是過度重視工作的狀況產生，所以奧斯建議下周可別把自己繃得太緊繃了，以免逼出了些壓力。

金錢運勢★★

財運較不理想，當然也多少受到物質慾望的影響，要多注意。

巨蟹座



整體運勢★★★★

巨蟹朋友過往的努力在下周也開始逐漸獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多，只是若過去挺偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意囉。

愛情運勢★★★★

雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你的。

事業運勢★★★★★

在學事業方面對於現況也都感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★

正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意。

獅子座



整體運勢★★★★

過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓獅子朋友開始停下忙碌的腳步，讓生活感到充分的休息。

愛情運勢★★★★

雙方都更願意對這段關係努力，單身的朋友下周可多留意朋友間的介紹，或許會有不錯的對象出現。

事業運勢★★★★

事業方面顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想再自我成長的念頭，將會是挺上進的周期，好好把握。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多。

處女座



整體運勢★★★

處女朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生。

愛情運勢★★★

情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方下周對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★

會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

天秤座



整體運勢★★★★

天秤座朋友顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩。

愛情運勢★★★★

雙方對於承諾的認定加深許多，也更願意為兩人這段感情努力付出更多，下周彼此感情將相處得更加融洽。

事業運勢★★★★

下周要好好的努力，這將奠下你日後在工作及學業上是輕鬆或辛苦的重要時刻，所以要多加避免粗心大意或是疏忽的狀況出現。

金錢運勢★★★★

正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財。

天蠍座



整體運勢★★

天蠍朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，可能連帶自己分內工作也搞砸了，要多注意。

愛情運勢★★

在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現了滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。



事業運勢★★★

在事業方面，則顯得無法有效掌握自己的分內工作或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★

下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流。

射手座



整體運勢★★

射手朋友則顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮許多。

愛情運勢★★

下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因為如此下周顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態。

事業運勢★★

對自我的不信任及環境的沒安全感也存在許多，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

金錢運勢★★

正財運以及偏財運都不是太理想，多注意情緒花費，避免衝動而花錢。

摩羯座



整體運勢★★★

摩羯朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得不勝負荷，同時也因為下周對於事情掌握度的渴望度提升，因此會勉強自己接受一些能力外的事物。

愛情運勢★★★

下周與另一半的相處，將產生點爭吵，只是特別的是下周的爭吵，自己多會將責任攬在自己身上，導致面對情感時壓力都大了起來。

事業運勢★★★

將責任攬在自我身上的狀況就更加明顯許多，下周可能出現在面對工作時，分內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動接手來做，要多加注意。

金錢運勢★★★

正偏財運都不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多。

水瓶座



整體運勢★★★

水瓶朋友情緒受到不少影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心。

愛情運勢★★★

下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★

在目前的學事業中，有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★

正財運勢還不錯，有機會了解到不錯的進財機會。

雙魚座

整體運勢★★★

雙魚對於目前的生活將有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況。



愛情運勢★★

非單身的朋友，下周要多加注意和另一半的相處，下周可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭的人。

事業運勢★★

容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些。

金錢運勢★★

正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升，或許會讓財務吃緊些。

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