「愛你的人會牽你的手，而不是牽你的鼻子走」10寫實金句感染人心

編輯／ChiNg 圖／翻攝自微薄「小林漫畫」

生活中充滿了各式各樣的挑戰，常常給我們重重的打擊，但從來不是能讓我們斃命的一擊，因為每每處於最深的谷底生命總會讓我們看見一絲光，即便只是微弱的閃爍，都是艱苦日子中最溫柔的一隅。網路作家「小林漫畫」於大陸微博坐擁十四萬粉絲，近年來深受愛戴，以溫暖、真實的文字透過網路的媒介感染許多人。

＃知道自己在幹嘛就好

做喜歡的事情總會淪為別人口中的「不務正業」，好像上班就一定要做一些自己討厭的事才叫工作，事實上無論你在忙些什麼、追求怎麼樣的生活都沒有人能完全懂，只有你最清楚自己的腳步跟定位，所以調整好心情慢慢朝著理想前進吧。

＃黑夜才有星光

若屋子總是明亮，你永遠不會知道誰為你在深夜帶來星光；若天空永遠晴朗，你永遠不會明白是誰在雨天替你將雨水阻擋。總要經歷一些低潮與不幸，我們才能體會這些平時看似微不足道的細節是多麽重要和珍貴。

＃讓自己強大就無所畏懼

有句話說生氣是因為自己對於現況的無能為力，因為除了情緒你無從處理，所以遇到艱難的第一步應該是先建立自信、肯定自己，理性面對問題才能不計得失心、正向看待事情。

＃你所擁有的是他的全部

看到這張好心酸，還記得有張圖說別總羨慕別人手裡的新玩具，因為你腳上的鞋可能是爸媽捨棄自己的換給你的；別人手中的一百元可能是他父母眼中的小數目，而你緊握的十元也許就是老爸老媽心血的全部，我們都該好好珍惜看似平凡的簡單幸福。

＃都是你自己的選擇

無論你和誰走在通往哪裡的路上都沒有資格抱怨，因為生活是你自己的選擇，日子是你決定要這樣過的，無論它是成是敗，無論它走成了殘缺或是完美，都該由你自己負責與承擔。

＃你就是自己驕傲的理由

饒舌歌手熊仔的歌《信》裡面有段詞寫道，我們為什麼要靠很厲害的標籤來讓別人覺得我們跟成功沾上邊？我們就是自己驕傲的理由，然而，我們為什麼要向別人證明我們很厲害？自信應該是自己給的，而不是靠別人的嘴來撐腰。



＃自己才是最大的敵人

每個人最大的心魔其實就是自己，事實上別人的批評並不會直接將你擊垮，讓你脆弱不堪的是當你認同了那些惡意的言語的確就是自己，如果有一天當你不再因別人而活，而是以自己的一切努力為榮時，才算是成功。

＃遇到了就知道

怎樣才算是最舒服的關係？當你問這句話時代表眼前的人並不適合你，每個人都值得擁有幸福，當它真的來了你自然會知道，別總是苦苦哀求怎麼幸福的人永遠不是你，別急，只是還沒而已。

＃愛與被愛

愛情應該是美好的共舞，而非單方面的攙扶，愛你的人會呵護你、照顧你，不愛你的人只想佔有你、改變你。從開始到結束，走入每一段感情的戀人都是互不相同的個體，你不是為了改變或被改變而存在的，而是為了讓彼此都有所成長。

＃彩蛋：想推卸責任就去拜拜

人生如意順遂的時候你不會想求神問卜，只有在遇到困難不知道該進該退時才會想到神愛世人，於是把你自己解決不了的問題丟給神明去解決，希望眾神不分宗教一一為你解危。

►邊緣小刺蝟的慶生看著好悲傷！療癒系小動物漫畫每天萌你一次

►「計較太多適合買菜，別談戀愛」 與負能量共處才是人生贏家