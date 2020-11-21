金馬・紅毯／楊千霈「漸層流蘇裙」挖空到臀上！　巨鑽加持飆破788萬元

▲第57屆金馬獎於今（21日）晚間登場，紅毯主持人由楊千霈與林鶴軒（大鶴）擔任。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鮑璿安 ／台北報導

第57屆金馬獎於今（21日）晚間登場，紅毯主持人由楊千霈與林鶴軒（大鶴）擔任，楊千霈今夜以銀白漸層流蘇禮服步上紅毯，層層堆疊的設計在行走之間更散發女神光，就連背部也暗藏小心機，直接挖空到臀上，而全身珠寶總價值直接飆破788萬元。

▲楊千霈今晚相中LinLi Boutique「銀白漸層流蘇輕禮服」，佩戴Boucheron （寶詩龍）孔雀羽毛耳環，NT$3,150,000；貓咪造型指環NT$2,950,000。（圖／ETtoday攝影中心）

金馬紅毯主持人楊千霈今晚相中LinLi Boutique「銀白漸層流蘇輕禮服」為戰袍，從手繪設計到成品出爐花費了兩個月時間，且楊千霈都親自參與，整套禮服宛如星空一般璀璨，行走之際散發光芒。上身繞頸削肩的剪裁，充分彰顯楊千霈纖細骨感身材，再加上靈活度極佳，在主持的同時也不受局限。

視線移至後側，楊千霈更大方秀出美背，直接挖空到臀上，多達5款不同的珠鑽手工縫製，轉身之際依舊閃爍，此外，楊千霈佩戴Boucheron （寶詩龍）孔雀羽毛耳環與Wladimir貓咪造型指環，俏皮之餘增添不少氣場，全身珠寶總價值輕鬆破788萬。

▲首次登上金馬紅毯就接下主持棒的林鶴軒（大鶴），少有的正式西裝搭配耳目一新。（圖／ETtoday攝影中心）

首次登上金馬紅毯就接下主持棒的林鶴軒（大鶴），特別以簡潔的黑色西裝彰顯幹練風格，再內搭多層次襯衫，不規則的收尾方式，注入一剛一柔的視覺效果，腳踩高筒軍靴收尾，給粉絲耳目一新的感覺。