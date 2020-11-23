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世界咖啡冠軍、粉紅草莓高顏值新飲　喝手搖飲也能美一波！

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▲高顏值手搖飲。（圖／品牌提供）

▲近期不少高顏值手搖飲面市，萬波島嶼紅茶與王策聯名，推出拿鐵奶茶話題新飲。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

無論何時能療癒自己的方式，就是來杯好喝的飲料，近期話題十足的萬波島嶼紅茶，與咖啡世界冠軍王策聯名，推出滋味十足、外表也超美的話題新飲，主打浪漫風的藝術風咖啡wuli keopi，以及連鎖茶飲店貢茶，也端出用草莓為元素的草莓牛奶，全部都是高顏值，味覺還沒療癒前，眼睛先美一波再說！

萬波島嶼紅茶　4地精華
與VWI by CHADWANG聯名推出的「波霸鴛鴦拿鐵」，強調挑選巴西「摩羯座咖啡」的咖啡豆，以中深焙的方式處理，並與斯里蘭卡的康提紅茶搭配，遵循港式作法調製成奶茶，飲用時可感受到咖啡與紅茶的香氣，加上來自台灣的ＱＱ珍珠，融合4地精華調出的特飲，重點是如迷霧般的融合一刻，深深吸引目光。

▲高顏值手搖飲。（圖／品牌提供）

▲融合多款口感的波霸鴛鴦拿鐵，顏值表現也很不錯。

wuli keopi　溫柔粉紅
wuli keopi新推出的「草莓牛奶」飲品，基底用牛奶以及來自大湖的香水草莓，再加上比利時進口果醬增加厚度，使用果汁機與冰塊打成冰沙，並在上方蓋上綿密奶泡，點綴自家烘培草莓果乾，冰沙呈現柔和的粉紅色，再加上上方奶泡形成漸層，就算天氣有多冷都想點啊。

▲高顏值手搖飲。（圖／品牌提供）

▲充滿文青味的草莓牛奶。

貢茶　微笑酸甜
連鎖茶飲貢茶，近期主打早餐纖活飲，其中的「草莓牛奶」除了有酸甜的草莓滋味，更強調濃郁的牛奶香，圓圓胖胖的弧形杯身，像是有開啟一天活力的微笑曲線，飲品內添加膳食纖維，比起其他飲料更有飽足感。

▲高顏值手搖飲。（圖／品牌提供）

▲漸層顏色的貢茶，還添加膳食纖維更有飽足感。

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關鍵字：

手搖飲, 貢茶, 萬波, wuli keopi, 王策, 奶茶, 咖啡, 草莓牛奶
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