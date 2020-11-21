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金馬・紅毯／范少勳合身西裝大長腿全現形　「逗號瀏海」殺爆少女心

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▲第57屆金馬獎星光大道，范少勳。（圖／ETtoday攝影中心）

▲范少勳擔任第57屆金馬獎頒獎嘉賓。（圖／攝影中心攝）

記者王則絲／台北報導

男星范少勳今（21日）晚以頒獎嘉賓身份出席第57屆金馬獎頒獎典禮，穿著經典不敗的合身黑色西裝、白色襯衫，端莊帥氣步上星光大道紅毯，頂著韓風「逗號瀏海」加上耳環加持，一出場就超吸睛，本身超過180的身高就極具優勢，身上的西裝剪裁更凸顯了精瘦的身材，讓他的一雙傲人長腿完整呈現，比例極佳，瞬間奪走一票少女心。

▲第57屆金馬獎星光大道，范少勳。（圖／ETtoday攝影中心）

▲范少勳今晚紅毯造型。（圖／攝影中心攝）

范少勳今日出席金馬紅毯選穿Alexander McQueen 2020秋冬的黑色羊毛西裝外套，與9分長度的西裝褲，合身西裝外套做了腰身的剪裁，並用銀色鈕扣與大口袋做出細節設計，將整個腰線的比例往上提，讓范少勳原先就極具優勢的身材又更加耀眼，一雙傲人的長腿令人目不轉睛。

▲范少勳金馬57。（圖／品牌提供）

▲范少勳金馬57。（圖／品牌提供）

▲范少勳穿著Alexander McQueen西裝，搭配寶格麗珠寶。（圖／品牌提供）

拉近一看可以發現，范少勳今日選擇以「逗號瀏海」的髮型來搭配一身簡約裝扮，耳朵上的耳環以及胸前的鑽石胸針起到加分作用，今晚的造型可說是零失誤，帥氣沒話說，現場更小小展現了主持功力，代替主持人串場節目進廣告，可愛的模樣也相當有魅力。

▲范少勳金馬57。（圖／品牌提供）

▲范少勳金馬57。（圖／品牌提供）

▲范少勳金馬57。（圖／品牌提供）

▲范少勳穿著Alexander McQueen西裝，搭配寶格麗BVLGARI Serpenti系列白K金鑽石胸針653,000元、BVLGARI Serpenti Viper 系列 白K金珍珠母貝戒指147,000元、BVLGARI B.zero1系列白K金鑲鑽耳環161,600元、BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 緞面拋光精鋼超薄自動腕錶378,200元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

范少勳, 金馬57, 金馬57頒獎典禮, 星光大道, 紅毯
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