金馬・紅毯／謝欣穎、林柏宏「黑白配」超默契　堪稱最強CP

▲林柏宏和謝欣穎紅毯穿搭默契十足。（圖／攝影中心）

記者曾怡嘉 / 台北報導

金馬紅毯星光熠熠，以電影《怪胎》雙雙入圍最佳男女主角的林柏宏和謝欣穎，今晚很有默契的以「黑白配」現身，林柏宏黑白西裝脖上掛著200萬珍珠項鍊，搭上謝欣穎的典雅百褶白色長禮服，則是在領口、胸口、腰際鑲滿華麗珍珠，可說是紅毯最強CP。

▲謝欣穎禮服胸口中開，展露小性感。（圖／攝影中心）

▲De Beers Diamond Legends 高級珠寶系列 Vulcan 鑽石耳環 ，6,450,000元。

▲De Beers Diamond Legends 高級珠寶系列 Vulcan 鑽石戒指 ，6,150,000元。

剪了一頭短瀏海的謝欣穎，選擇Andrew Gn優雅白色百褶禮服踏上紅毯，看似典雅設計但胸口卻巧妙開洞，營造若隱若現小性感，搭配總價逾1200萬的 De Beers 高級珠寶，耳上搖曳的鑽石耳環尤其吸睛。

▲林柏宏一身黑白，俐落有型。（圖／攝影中心)

以黑白雙色西裝現身的林柏宏，脖子上可說是超有戲，配戴多條長短不一的MIKIMOTO珍珠項鍊，展現華麗層次感，總價上看200萬，華麗休閒將珍珠搭出新態度。

▲MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊。

▲MIKIMOTO 黑珍珠串鍊。