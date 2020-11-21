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金馬・紅毯／驊森CP帥慘！陳昊森「龍鬚瀏海」與曾敬驊默契黑白較勁

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▲第57屆金馬獎星光大道，《刻在你心底的名字》，陳昊森、曾敬驊、法比歐、邵奕玫。（圖／ETtoday攝影中心）

▲《刻在你心底的名字》高人氣驊森CP，陳昊森、曾敬驊超默契黑白簡約西裝合體。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鮑璿安 ／ 台北報導

第57屆金馬獎紅毯步入高潮，一口氣入圍5項大獎的《刻在你心底的名字》，主角陳昊森、曾敬驊稍早終於合體亮相，陳昊森換上Gucci DIY訂製男士雙排釦禮服西裝，超亮油頭伴隨「龍鬚瀏海」襯托帥臉，巧合的是，曾敬驊也默契以「黑白簡約風」亮相，CP合體讓人大飽眼福。

▲第57屆金馬獎星光大道，《刻在你心底的名字》， 陳昊森。（圖／ETtoday攝影中心）

▲▼陳昊森 。（圖／攝影中心攝）

▲陳昊森身穿Gucci DIY訂製西裝，NT$300,000；搭配愛心刺繡襯衫NT$30,000；繫帶皮鞋 NT$29,300。（圖／ETtoday攝影中心）

男星陳昊森憑藉《刻在你心底的名字》入圍本次金馬最佳新演員獎，此次紅毯造型換上Gucci DIY訂製西裝搭配愛心刺繡襯衫，雖然造型簡潔，注入了雙排釦設計增添層次感，不忘在點綴上領結，紳士氣息超乎以往，髮型上再以超亮油頭伴隨幾根瀏海襯托帥臉，深邃雙眸電力十足。

▲第57屆金馬獎星光大道，《刻在你心底的名字》，曾敬驊。（圖／ETtoday攝影中心）

▲第57屆金馬獎星光大道，《刻在你心底的名字》，曾敬驊。（圖／ETtoday攝影中心）

▲曾敬驊身穿TAILLEUR OBLIQUE 黑色羊毛混紡馬海毛緞面細節晚宴服套裝NT$165,000；CD 刺繡白色純棉府綢襯衫 NT$23,000。（圖／ETtoday攝影中心）

同樣高人氣的男星曾敬驊，今夜換上全套DIOR晚宴服登場，不負粉絲久等至今，以質感的黑色羊毛混紡馬海毛緞面細節吸睛，搭配上CD 刺繡白色純棉府綢襯衫；剪裁俐落之餘，襯托出他的硬挺身材，也是今夜男星中的亮點。

▲第57屆金馬獎星光大道，《刻在你心底的名字》，陳昊森、曾敬驊、法比歐、邵奕玫。（圖／ETtoday攝影中心）

▲《刻在你心底的名字》帥氣神父法比歐也是紅毯吸睛焦點。（圖／ETtoday攝影中心）

在《刻在你心底的名字》中飾演神父的男星法比歐，也與團隊一同步上紅毯，雖然藏在後方卻不減吸睛程度，一頭耀眼金髮，高貴氣質全靠Burberry黑白西裝散發，衣著再以絨布材質拼接方式躍上袖口，有趣不失帥氣。

關鍵字：

第57屆金馬獎, 第57屆金馬獎星光大道, 星光大道, 紅毯時尚, 驊森CP, 陳昊森, 曾敬驊
fashion.net

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