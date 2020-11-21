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金馬・紅毯／李心潔大膽穿顯胖裙　桂綸鎂全套香奈兒當乖乖牌　

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▲▼ 金馬桂綸鎂與李心潔 。（圖／攝影中心）

▲角逐最佳女主角的桂綸鎂穿香奈兒2020春夏高級訂製服亮相。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

桂綸鎂今晚以電影《腿》挑戰第二座金馬影后，身為香奈兒（CHANEL）品牌大使的她，穿著品牌2020春夏高級訂製服亮相，刻意戴上單邊的Comète彗星 耳環展現個性美；同為金馬影后的李心潔則以黑色花卉的Dolce & Gabbana禮服壓軸步上紅毯，配上寶詩龍（Boucheron）蜂鳥耳環，盡顯女人味，兩位影后一白一黑，風格大不同。

▲▼ 金馬桂綸鎂與李心潔 。（圖／攝影中心）

▲桂綸鎂穿香奈兒象牙白縐紗絹網飾以亮片刺繡與珠寶鈕扣雙層裙洋裝與雙色皮革絲緞繫帶高跟鞋。

▲▼ 香奈兒 Boucheron 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ 香奈兒 Boucheron 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲桂綸鎂僅戴香奈兒單邊的Comète耳環（左）1,393,000元，以及Étoile Filante鑽戒4,297,000元。

身穿香奈兒象牙白縐紗絹網飾以亮片刺繡與珠寶鈕扣雙層裙洋裝、雙色皮革絲緞繫帶高跟鞋的桂綸鎂，維持她一貫的優雅氣質風格，沒有驚嚇也沒有驚喜，予人「很桂綸鎂」的印象，小亮點則出現在珠寶穿搭，她選擇只戴單邊的香奈兒Comète彗星耳環，同時搭配Étoile Filante 與Comète鑽戒。

▲▼ 金馬桂綸鎂與李心潔 。（圖／攝影中心）

▲李心潔穿Dolce & Gabbana花卉禮服盡顯女人味。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 香奈兒 Boucheron 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲李心潔佩戴Boucheron Animaux動物系列Hopi蜂鳥耳環，3,690,000元。（圖／Boucheron提供）

擔任頒獎嘉賓的李心潔則選擇黑紗粉紅花卉的Dolce & Gabbana禮服，尤其長裙下緣布滿粉紅花，一般女星多會避免穿類似圖案繁複的服裝步上紅毯，以免顯胖，但她自信駕馭，並搭配Boucheron 369萬元的Animaux動物系列Hopi蜂鳥耳環，展露活潑氣息。

關鍵字：

第57屆金馬獎, 第57屆金馬獎星光大道, 星光大道, 紅毯時尚, 桂綸鎂, 李心潔
fashion.net

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