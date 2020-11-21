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金馬・紅毯／劉冠廷與大霈CP感十足！銀白色最佳情侶裝走紅毯

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記者李薇／台北報導

第57屆金馬獎紅毯在台北國父紀念館登場，電影《消失的情人節》主演劉冠廷與大霈，劉冠廷以一身藍色漸層白色的Louis Vuitton西裝，搭配大霈的銀白色深V禮服，亮晶晶的風格，讓兩人走紅毯展現十足CP感。

▲劉冠廷,大霈,Louis Vuitton,CARTIER,Giuseppe Zanotti,伯爵,。（圖／攝影中心）

▲劉冠廷挑選了Louis Vuitton的漸層西裝。（圖／攝影中心）

劉冠廷以一身總價79,100元的Louis Vuitton西裝，藍色漸層白色看起來相當特別，腳底踩上2萬5000元的Giuseppe Zanotti單品，身上配件出自CARTIER的戒指跟手錶，飾品總價就達到231萬元，展現出時尚大氣的質感。

▲劉冠廷,大霈,Louis Vuitton,CARTIER,Giuseppe Zanotti,伯爵,。（圖／攝影中心）

▲大霈身穿銀白色的禮服現身。（圖／攝影中心）

一同主演《消失的情人節》的大霈身穿一套銀白色深V露胸禮服亮相，銀白色的設計充滿著閃亮的銀色圖紋，展現出優雅的仙女氣質，讓人忍不住多看兩眼，耳朵閃亮的伯爵流蘇耳環，即使脖子空著沒有飾品，也不會讓人覺得無聊，手上銀白色的手鍊加上戒指，總價543萬2000元，看起來貴氣十足。

這次兩人一同走紅毯，都以白色相關的穿搭亮相，劉冠廷漸層的Louis Vuitton西裝，搭配大霈銀白色的禮服，透過類似的白色，再次展現出兩人在劇中的情侶感。

關鍵字：

劉冠廷, 大霈, Louis Vuitton, CARTIER, Giuseppe Zanotti, 伯爵
fashion.net

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