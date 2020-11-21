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金馬・紅毯／白靈「掀裙露胯下」大膽挑戰尺度！巧妙「遮3點」實現承諾

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▲第57屆金馬獎星光大道，白靈。（圖／ETtoday攝影中心）

▲白靈今日不負眾望大露特露！。（圖／攝影中心攝）

記者王則絲／台北報導

第57屆金馬獎頒獎典禮於今（21日）晚登場，以《墮胎師》入圍最佳女主角的好萊塢華裔女演員「白靈」今晚會以什麼造型現身，備受觀眾期待，而白靈就在剛剛亮相紅毯，果然一出場就令眾人驚呼連連，紅色裙裝前方的透紗允諾了「遮3點」的承諾，甚至直接把裙子掀起給大家看！但是亮點更在後頭，裙襬向後延伸的超長布條，縫上了巨大的「愛LOVE和平」字樣，浮誇至極，白靈更開心表示：「我自己千針萬線縫的！」

▲第57屆金馬獎星光大道，白靈。（圖／ETtoday攝影中心）

▲白靈親自縫製超巨大布條。（圖／攝影中心攝）

白靈為參加今年金馬盛會，特別飛來台灣並經過隔離14天，她於受訪時提到：「14天的隔離很辛苦，歷史的事件一定要記錄下來。」昨日於金馬入圍酒會上就已放話紅毯造型將可能用「長髮遮3點」，可說是今晚紅毯最受觀眾期待的人之一！

果然白靈今晚不負眾望，以復古派的浮誇捲髮瀏海搭配濃艷的紅唇妝亮相紅毯，身穿一襲透紗禮服，僅靠著紅色網狀布料隱約遮住胸前，並做出氣勢凌人的澎袖肩膀，下半身則是以一片紅色裙襬連接，但是側邊完全沒遮到，讓視線能一路從胸前直到腳底都毫無阻礙、一覽無遺，白靈甚至還大膽將裙子掀起露出胯下線條，雖然是有穿著丁字褲，還是相當令人震驚，只能說在白靈的字典裡，似乎沒有「尺度」兩個字，無疑是今晚金馬星光大道最具話題性的女星。

▲第57屆金馬獎星光大道，白靈。（圖／ETtoday攝影中心）

▲第57屆金馬獎星光大道，白靈。（圖／ETtoday攝影中心）

▲白靈破尺度造型沒有極限！（圖／攝影中心攝）

關鍵字：

白靈, 金馬57, 金馬紅毯, 金馬星光大道
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