金馬・紅毯／徐若瑄超辣「上下深V」開到腰　國民阿嬤陳淑芳4千萬珠寶加持

▲女神徐若瑄及「國民阿嬤」陳淑芳都以粉色系服裝踏上金馬紅毯。（圖／攝影中心，以下同）

記者張毓容／台北報導

第57屆金馬獎星光大道於今（21）日於晚間由紅毯主持人楊千霈和林鶴軒（大鶴）拉開序幕，而萬眾期待的女神徐若瑄攜手大獲好評的《孤味》劇組與「國民阿嬤」陳淑芳、金馬影后謝盈萱等人一同踏上紅毯，再度掀起一波紅毯高潮。徐若瑄一襲桃紅色收腰禮服超搶眼，不僅深V開到腰，裙擺部分更開衩至大腿，上下都露辣翻全場；而旁邊雙料入圍女主角及女配角的淑芳阿姨則以莫蘭迪風粉藕色垂片禮服展現簡約優雅氣勢，同為粉色系為主的穿搭讓風格不同的兩人站在一起依舊很和諧。

▲徐若瑄的桃紅色貼身禮服露腿也露胸辣秀好身材，搭配精緻珠寶大展女神氣勢。

堪稱紅毯常勝軍的徐若瑄今天選穿來自ALEX PERRY的亮桃紅貼身垂墜禮服，超亮眼色彩不僅襯出白皙好肌膚，胸前深V一路開到肚臍也搶盡眾人視線，加上硬挺的墊肩設計讓女神小蠻腰顯得更纖細，拼接緞面材質的垂墜裙擺更開衩至大腿上方，辣露美腿美胸，大展性感好身材。

搭配500萬元Hearts On Fire珠寶，以亮鑽長條項鍊和手上多層次精緻戒指點綴整體造型，讓女神氣勢更足。

▲雙料入圍的「國民阿嬤」陳淑芳配大4千萬珠寶加持優雅粉藕色禮服。

而在《孤味》中扮演靈魂人物的「國民阿嬤」陳淑芳，出道63年首度入圍金馬獎，而且第一次搶金馬就以《孤味》、《親愛的房客》雙料入圍最佳女主角和最佳女配角。今天穿著Jasmine Galleria粉藕色釘珠披風垂片長禮服，優雅莫蘭迪風粉藕色調搭配同色調手工釘珠點綴著鑽光細節，再搭配總價超過4272萬的Harry Winston珠寶，更襯出淑芳阿姨的溫婉高雅氣質又不失華麗大氣。