金馬・紅毯／「4美」白靈擠下桂綸鎂奪冠！全場黯淡…網狀龍袍無懸念大勝

記者鮑璿安／台北報導

第57屆金馬獎紅毯終於在稍早落幕，在今晚競爭激烈的女星禮服造型中，《ET FASHION》邀請知名時尚評論家布雷蕭以及蕭敬騰御用造型師Kevin（鄭凱文），一同擔任紅毯造型評審，兩人共同評選出「紅毯4美」，而第一美由女星白靈擠下桂綸鎂奪得，評審們直言：「今年女星普遍比較光芒黯淡一點。」而白靈從頭到腳無一不是焦點，很感人。

紅毯第四美 陳淑芳

▲陳淑芳Jasmine Galleria粉藕色釘珠披風垂片長禮服展現時間釀出的優雅與從容。（圖／ETtoday攝影中心）



資深演員陳淑芳以《孤味》入圍最佳女主角，今晚穿著Jasmine Galleria粉藕色釘珠披風垂片長禮服亮相， 布雷蕭與鄭凱文驚喜頒給她紅毯第四美，兩人表示：「時間釀出的優雅與從容，都在今晚這套恰如其分的禮服讓我們心悅臣服。」

紅毯第三美 李心潔

▲李心潔Dolce & Gabbana花卉禮服有度假感但又相對隆重。（圖／ETtoday攝影中心）

影后李心潔壓軸登上紅毯，以黑色的Dolce & Gabbana花卉禮服亮相，佩戴Boucheron Animaux動物系列Hopi蜂鳥耳環呈現靈動氣息，鄭凱文指出，這套帶有度假感但又相對隆重，有動物珠寶的耳環點綴非常加分。

紅毯第二美 桂綸鎂

▲桂綸鎂身穿香奈兒（CHANEL）2020春夏高級訂製服效果驚喜。（圖／ETtoday攝影中心）

女星桂綸鎂身穿香奈兒（CHANEL）2020春夏高級訂製服亮相，仙氣憑藉珠寶鈕扣雙層裙洋裝散發，順利拿下本次紅毯第二美，布雷蕭直言：「是國際影后的態度，也穿出國際影展的高度，因為全白造型很吃氣質，而氣質正是小鎂的強項，1+1>2的效果就這樣出現。」

紅毯第一美 白靈

▲白靈拿下紅毯第一美，露很多卻兼具藝術感。（圖／ETtoday攝影中心）

今晚紅毯最大亮點就屬女星白靈，從頭到腳的爆炸性效果，網狀布料遊走於纖瘦身軀上，幾乎只有遮住重點部位，評審意見一致頒給她第一美，「從頭到腳無一不是焦點，一點都不驚人，反而很感人。明明露很多，但這次卻讓人覺得有一種前衛的藝術感，拖曳長裙襬上的LOVE 和平正是這個世界目前最需要的，有性感、有話題、有關懷，你說，能不第一名嗎？」

▲女星謝盈萱是金馬紅毯最美遺珠，身型較為單薄撐不起這套服裝。（圖／ETtoday攝影中心）

布雷蕭與鄭凱文進一步指出，今年女星普遍比較光芒黯淡一點，說實話是有一點失望的，除了本次的「紅毯四美」，兩人點出遺珠之憾是女星謝盈萱，「這套禮服有一點沒有撐起來，對照以往褲裝的灑脫性感，有一點落差，人的氣勢大過衣服的浪漫與溫柔感。」並且謝盈萱身型較為單薄，適合有分量的禮服去襯托她的美，像是往年金色禮服或是褲裝都有很出彩的表現，再加上這次的髮型上梳，相對比較可惜，因此錯失最美寶座。

▲謝盈萱去年（2019年）56屆金馬獎與前年（2018年）55屆金馬獎，分別以褲裝和金色透視裙裝亮相 。（圖／攝影中心攝）





