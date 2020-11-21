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金馬・紅毯／個人意見批：桂綸鎂穿白蚊帳、白靈紅裝像鹽酥雞炸籃

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記者李薇／台北報導

▲金馬57,金馬獎,桂綸鎂,白靈,徐若瑄,李心潔,郭書瑤,劉冠廷,范少勳,陳柏霖,大鶴,。（圖／攝影中心）

▲金馬57,金馬獎,桂綸鎂,白靈,徐若瑄,李心潔,郭書瑤,劉冠廷,范少勳,陳柏霖,大鶴,。（圖／攝影中心）

▲桂綸鎂像是蚊帳、白靈穿搭像鹽酥雞的網籃。（圖／攝影中心）

第57屆金馬獎在21日晚間登場，稍早走紅毯橋段已經結束，對於這次男女星的表現，一向對時尚很有主見的個人意見認為，桂綸鎂穿的香奈兒（CHANEL）中規中矩，但「沒想到今年還加入防治登革熱的蚊帳元素」；白靈的上半身是穿上「買鹹酥雞的網籃」，但下半身裙襬「愛LOVE和平」讓人驚喜！

▲金馬57,金馬獎,桂綸鎂,白靈,徐若瑄,李心潔,郭書瑤,劉冠廷,范少勳,陳柏霖,大鶴,。（圖／攝影中心）

▲郭書瑤穿搭可以換一下鞋子。（圖／攝影中心）

對於這次在紅毯上，郭書瑤以一身粉紅色上半身中間挖空、下半身裙裝開高衩的Jasmine Galleria禮服，個人意見覺得雖然網路上正負評價都有，但自己認為希望她可以換雙鞋，還有「緞面真的不是來跟大家交朋友的，永遠皺。」

▲金馬57,金馬獎,桂綸鎂,白靈,徐若瑄,李心潔,郭書瑤,劉冠廷,范少勳,陳柏霖,大鶴,。（圖／攝影中心）

▲徐若瑄並不適合這套禮服。（圖／攝影中心）

徐若瑄在紅毯上，也是眾所期待的女星穿搭之一，這次她挑選了一件ALEX PERRY桃紅色的墊肩長裙，個人意見認為，長項鍊搭深V這個概念很棒，人很美、禮服也很棒，不過人是遇到錯的衣服，穿起來沒那麼好看，並不適合彼此。

▲金馬57,金馬獎,桂綸鎂,白靈,徐若瑄,李心潔,郭書瑤,劉冠廷,范少勳,陳柏霖,大鶴,。（圖／攝影中心）

▲李心潔像是把茶包掛在身上。（圖／攝影中心）

▲金馬57,金馬獎,桂綸鎂,白靈,徐若瑄,李心潔,郭書瑤,劉冠廷,范少勳,陳柏霖,大鶴,。（圖／攝影中心）

▲王淨很像誠品書店代客包裝的價目表。（圖／攝影中心）

另外，像是李心潔身穿Dolce & Gabbana黑色網紗禮服，裝飾片片花瓣，卻像「在身上帶了兩百個玫瑰花茶的茶包，如果實際上她聞起來不香我會很失望」；王淨的深藍禮服搭上橄欖綠絲絨蝴蝶結，雖然配色有趣，「但我心裡想到的是誠品書店代客包裝的價目表」。

▲金馬57,金馬獎,桂綸鎂,白靈,徐若瑄,李心潔,郭書瑤,劉冠廷,范少勳,陳柏霖,大鶴,。（圖／攝影中心）

▲像螢幕保護程式的劉冠廷。（圖／攝影中心）

▲金馬57,金馬獎,桂綸鎂,白靈,徐若瑄,李心潔,郭書瑤,劉冠廷,范少勳,陳柏霖,大鶴,。（圖／攝影中心）

▲大鶴像是青蛙的穿搭。（圖／攝影中心）

不只是女星穿搭NG，男星劉冠廷的LV西裝也被個人意見評為「這套西裝的花色基本上是螢幕保護程式」，大鶴的衣服「很像青蛙湯裡的青蛙」、范少勳Alexander McQueen 2020秋冬西裝上就有很多鈕扣、陳柏霖也穿著西裝登場，但整體來說就是平淡沒有特別的重點。

▲金馬57,金馬獎,桂綸鎂,白靈,徐若瑄,李心潔,郭書瑤,劉冠廷,范少勳,陳柏霖,大鶴,。（圖／攝影中心）

▲金馬57,金馬獎,桂綸鎂,白靈,徐若瑄,李心潔,郭書瑤,劉冠廷,范少勳,陳柏霖,大鶴,。（圖／攝影中心）

▲范少勳、陳柏霖沒有亮點的穿搭。（圖／攝影中心）

關鍵字：

金馬57, 金馬獎, 桂綸鎂, 白靈, 徐若瑄, 李心潔, 郭書瑤, 劉冠廷, 范少勳, 陳柏霖, 大鶴
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