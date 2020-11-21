金馬・妝髮／楊千霈豔壓眾女神獲最美！桂綸鎂、李心潔美得「不用力」

▲金馬57女星紅毯妝髮大多以精緻裸妝為主。（圖／攝影中心，以下同）

記者張毓容／台北報導

第57屆金馬獎星光大道已完美落幕，女星比美廝殺不僅比服裝，妝容髮型也缺一不可。今年女星妝容有別以往紅毯以紅唇、明顯眼妝營造出氣勢感，大多走細緻裸妝路線，《ET FASHION》找來人氣彩妝造型師王盈喬分享金馬紅毯妝髮重點，其中三金紅毯御用主持人楊千霈妝容、髮型都搭配得宜，妝髮堪稱今晚最完美，而金馬影后桂綸鎂和李心潔也美得各有千秋，很有自己風格。

▲三金紅毯御用主持人楊千霈今天妝容髮型搭配近乎零缺點。

楊千霈



身為三金紅毯主持專業戶的楊千霈，今年第11度擔任金馬獎紅毯主持人，今夜選穿LinLi Boutique銀白色漸層流蘇禮服步上紅毯，層層推疊的流蘇、亮片隨著動作搖曳出璀璨光芒，搭配背部挖空設計，優雅中又暗藏性感小心機。

妝髮更被讚氣勢夠，很適合走紅毯這種大場合。整體妝容與服裝造型很合搭外，臥蠶使用玫瑰金色更是恰到好處的亮點，能提亮眼神又不會誇張到搶掉重點。髮型也搭配得很完美，雖然整體收乾淨，但以微濕質地抓出線條感，讓整個髮型很有光澤、有立體感，完全沒有呆板感。

▲桂綸鎂今日服裝雖然被嫌略為平淡，但搭配妝容髮型整體造型非常適合她。

桂綸鎂



這次以電影《腿》挑戰第二座金馬影后的桂綸鎂（小鎂），今晚選擇香奈兒2020春夏高級訂製服踏上紅毯，整套象牙白縐紗絹網乍看中規中矩，雖然沒有驚喜被評為「乖乖牌」造型，但呈現出來的優雅清新氣質讓人直呼「就是很桂綸鎂啊！」

而她的妝容髮型則是讓整體造型更加分的關鍵，今天以自然感十足的野生眉搭配清新裸妝，給人乾乾淨淨的感覺，很適合今天的服裝造型，給人一種「美得不用力」的感覺，信手捻來就很有自己的風格。王盈喬更分享，因為她的耳上齊短髮髮色比較深，如果搭配太過俐落的妝容會給人過於強硬、有殺氣的感覺，但像今天以搭配清新裸妝，就能修飾髮型的銳利感，讓整體氣質變得更優雅柔和，還帶有女人味。

▲李心潔的玫瑰色唇彩搭配得恰到好處，很襯服裝顯得更優雅。



李心潔



而今天擔任頒獎嘉賓的金馬影后李心潔今天則是穿上Dolce & Gabbana的黑色花卉禮服壓軸步上紅毯，佈滿整件禮服的粉紅色花瓣再搭配寶詩龍（Boucheron）垂墜耳環襯出女人味。王盈喬指出她的玫瑰色調唇色搭配得很好，不僅看起來很有優雅氣質，還很襯服裝，但完全收乾淨的中分all back髮型很考驗臉型，容易顯現臉部輪廓的凹凸，若增加點線條感會更能修飾臉型，搭配這套禮服也能減少呆板感，顯得更活潑。