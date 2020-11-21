金馬・紅毯／3帥擠不下！范少勳擊敗陳柏霖　陳昊森拋下曾敬驊獨自入榜

記者王則絲／台北報導

第57屆金馬獎星光大道甫落幕，頒獎典禮正式開始，這回《ET FASHION》特別邀請到兩位重量級人物，造型師鄭凱文Kevin Cheng和時尚觀察家Mr.布雷蕭一同擔任本屆紅毯造型評審，兩人對於男星們的表現一致表示：「都有撐起國際影展高度的樣子。」原本的3帥名額完全不夠，一番掙扎下終於選出了4帥，由鮮肉范少勳奪下最帥，打敗男神陳柏霖，陳昊森則是獨自入榜，令曾敬驊成為最大遺珠，兩位評審還特別喜歡張菲兒子張少懷的造型，讓他突破重圍成為第4帥。

第一帥：范少勳

范少勳今日以頒獎人身份出席金馬獎頒獎典禮，紅毯上一套Alexander McQueen的西裝凸顯精瘦身材與高挑比例，加上鮮肉顏值整體非常養眼。兩位評審鄭凱文與布雷蕭默契給出超高評語：「頒獎典禮從不缺譁眾取寵或是小孩開大車的服裝，『恰如其分』這件事情真的很難。他今年是頒獎人，不過分但又保有設計與個性的細節，耳環是我們喜歡的畫龍點睛之處，身形、氣質都相當好，第一帥。」

▲范少勳奪下本屆金馬紅毯第一帥。（圖／攝影中心攝、品牌提供）



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第二帥：陳昊森

陳昊森、曾敬驊因電影《刻在你心底的名字》大爆紅，以年輕鮮肉之姿成為新一代少女殺手，陳昊森入圍本屆金馬最佳新演員，備受看好，今日穿著GUCCI DIY系列訂製黑西裝搭配復古油頭亮相，眼神超級電，評審也忍不住大讚：「鴻運當頭的時候，真的會有一股氣，把優雅簡單的西裝撐起來，他就是顏值高、氣場高，又能把衣服穿好的例子。」

而在劇中另一主角曾敬驊今晚則是選穿DIOR晚宴服套裝，同樣的黑白裝讓兩人十分相配，不過卻未能入榜，原因在於服裝稍嫌不夠合身、比例沒抓準，成為敗筆，這回不僅是金馬入圍遺珠，也失算掉出最帥榜單，著實可惜。

▲陳昊森獲選第二帥，曾敬驊可惜落榜。（圖／攝影中心攝）



第三帥：陳柏霖

陳柏霖的帥氣顏值不管是男生、女生都毫無異議，光靠臉就能撐起各種服裝，今晚同樣以不敗的黑西裝登場，不過稍微改變了一下近期的長髮造型，將髮尾集中在腦後綁起小辮子，十分乾淨漂亮，兩位評審也認為：「大仁哥紅毯上不太會失手，之前好一陣子都把頭髮放下，這次頭髮往後綁，搭配略微成熟的西裝，眼睛看了很舒服。」

▲陳柏霖今天綁起小辮子，造型乾淨帥氣。（圖／攝影中心攝）



第四帥：張少懷

本屆金馬獎紅毯男星造型競爭激烈，「3帥」榜單名額完全塞不下，這次請到的兩位專業評審無法做出取捨的選出了第4帥，由張菲的兒子張少懷拿下名次，突破重圍成為紅毯黑馬，得到出乎意料的好評：「我們很喜歡他在black on black上面玩的層次感，帶點光澤質感的襯衫，搭配略為寬鬆的褲管，且褲頭腰封設計細緻，再加上剪裁俐落的大衣，穿出不同於西裝，卻又同樣有心的感覺。」

▲張少懷今日以長西裝大衣造型亮相，與其他男星做出區隔。（圖／攝影中心攝）