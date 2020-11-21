金馬・時尚／孫可芳最貴Tiffany珠寶隱沒　陳淑芳緊追變貴氣阿嬤

▲孫可芳總價破5000萬元的Tiffany珠寶稱霸紅毯，可惜隱沒在競爭激烈的紅毯中。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第57屆金馬獎紅毯最貴氣的珠寶，出現在女星孫可芳身上，她全套Tiffany黃鑽白鑽珠寶，總值逾5000萬元，可惜紅毯競爭激烈，讓她討論度不如其他女星，反而珠寶總值緊追在後、與她同台演出《孤味》並奪下最佳女配角獎的陳淑芳，巧搭海瑞溫斯頓（Harry Winston）穿粉色斗篷禮服搭配海瑞溫斯頓總價約42,720,000元珠寶登上紅毯，變身最時尚的阿嬤。

▲孫可芳佩戴Tiffany 黃鑽與白鑽項鍊（左）約30,000,000元，總重逾6克拉濃彩黃鑽耳環約10,000,000元。（圖／Tiffany提供）



孫可芳因穿一襲包緊緊的綠色紗質禮服，讓約3000萬元的Tiffany 黃鑽與白鑽項鍊停留在領口上緣，難以凸顯出珠寶迷人的光彩；同樣演出的陳淑芳也戴千萬珠寶，選擇海瑞溫斯頓最經典的Winston Cluster鑽石耳環與手環、鑽戒與藍寶石戒，雖然名貴珠寶讓她有點緊張，但整體穿搭相當大器。

▲陳淑芳穿粉色斗篷禮服搭配海瑞溫斯頓總價約42,720,000元珠寶登上紅毯。（圖／攝影中心攝）



▲海瑞溫斯頓Winston Cluster經典溫斯頓風格鑽石耳環（左）約13,060,000元Winston Cluster鑽石手鍊10,630,000元。



綜觀今年金馬獎的珠寶穿搭，女星們普遍們打安全牌，例如臺灣女子職業圍棋選手兼女演員黑嘉嘉佩戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Alhambra珠寶與腕錶，流露不出錯的優雅氣息；唯紅毯常客徐若瑄大膽選擇Hearts On Fire造型感強烈的COPLEY白K金鑽石長項鍊，搭配深V剪裁的ALEX PERRY的亮桃紅禮服，項鍊隨著她的身體律動而擺動，成功吸睛。

▲徐若瑄佩戴Hearts On Fire COPLEY白K金鑽石長項鍊搭配深V禮服， 3,150,000元。



▲黑嘉嘉全套梵克雅寶Magic Alhambra珠寶與腕錶，3枚墜飾鑽石耳環約1,380,000元。

