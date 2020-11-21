金馬・時尚／郭書瑤、謝欣穎4女星戰鞋撞牌　陳柏霖穿紅底鞋對尬

記者李薇／台北報導

第57屆金馬獎21日舉辦，紅毯上爭奇鬥豔，除了穿搭很值得一看之外，腳上踩的戰鞋也是重點，可以發現男女星都挑選國際大品牌，不但穿起來很舒適，重點是設計非常特別、華麗，襯托出穿搭打完美的造型重點。

▲楊千霈挑選的款式簡約大氣。（圖／攝影中心、公關提供）



星光大道主持人楊千霈，以一身LinLi Boutique銀白漸層流蘇輕禮服，削肩的設計展現出骨感的好身材，腳踩René Caovilla灰色Ellabrita水鑽高跟鞋，售價4萬3,000元，金色的鞋款一字的綁帶設計，在高跟上裝飾出閃鑽，簡約卻又不平凡。

▲桂綸鎂穿的鞋子擁有獨特品味。（圖／攝影中心、公關提供）

桂綸鎂今晚身穿香奈兒（CHANEL）2020春夏高級訂製服亮相，刻意戴上單邊的Comète彗星 耳環展現個性美，腳上也穿了香奈兒的同款鞋子，展現出整套的仙氣感，黑白色的設計展現出優雅的大氣風格。

▲閃耀珍珠裝飾的大霈鞋款。（圖／攝影中心、公關提供）

入圍最佳女主角獎項的大霈（李霈瑜），身穿一套銀白色禮服，深V的設計展現出姣好的身材，腳踩René Caovilla 2020秋冬全新Isabel鞋履，價值5萬3000元，黑色的基底上面縫滿珍珠閃鑽；典禮上則換穿Christian Louboutin Double L 黑色水鑽高跟鞋，看起來穿起來非常華麗、優雅。

▲謝欣穎也穿上不同顏色閃鑽的鞋款。（圖／攝影中心、公關提供）

剪了一頭短瀏海的謝欣穎，身穿Andrew Gn優雅白色百褶禮服踏上紅毯，看似保守的設計在胸前開洞，若隱若現，腳上René Caovilla經典銀色CLEO系列蛇形水鑽高跟鞋，價值5萬6,000元，銀色、金色、白色的漸層閃鑽，相當亮眼經典。

▲郭書瑤腳上纏了蛇一般的鞋款。（圖／攝影中心、公關提供）

擔任金馬獎頒獎嘉賓的郭書瑤，身穿Jasmine Galleria粉紅色上半身搭配絨布的裙襬，腳上換上同色系的René Caovilla玫瑰金色CLEO系列蛇形水鑽高跟鞋，價值5萬1,000元，就像是蛇一樣纏繞在腳上，看起來很有特色。

▲陳柏霖絨面西裝搭配亮面皮鞋。（圖／攝影中心、公關提供）

陳柏霖身穿一套絨面西裝單品，在上半身已經是半霧面的狀態下，皮鞋當然要與眾不同，他挑選了紅底鞋品牌Christian Louboutin的Derbytoto漆皮黑皮鞋，價值2萬9500元，簡約的設計獨特又經典。

▲鄭人碩這次挑選了小牛皮的皮鞋作為穿搭。（圖／攝影中心、公關提供）

入圍男配角的鄭人碩這次身穿一件黑色底、上面有花朵的西裝外套，展現出個人特色，在腳底配上Christian Louboutin Will Bucket 小牛皮短靴，價值5萬2500元，全部採用小牛皮的設計，穿起來舒適又透氣。