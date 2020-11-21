金馬・紅毯／納豆拼接西裝胸下全是腿！　黃明志自備超狂「馬賽克」尬場

▲納豆憑藉《同學麥娜絲》拿下最佳男配角，今晚造型表現亮眼。（圖／官方提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

第57屆金馬獎最佳男配角由納豆憑藉《同學麥娜絲》拿下，精湛演技獲得肯定，此外，納豆今晚以俐落的「灰黑色拼接西裝」亮相紅毯，不忘加上珍珠項鍊意外成為點睛之筆，有別以往俏皮穿著，如此少有的正式造型讓粉絲驚艷，緊接著，也有男星黃明志自備「馬賽克墨鏡」出場，氣場十足。

▲納豆成功奪下最佳男配角大獎，少有的正式西裝風格讓人驚艷。（圖／ETtoday攝影中心）

納豆在《同學麥娜絲》中的演技獲得評審肯定，稍早奪下最佳男配角大獎，今晚納豆更以簡潔有型的拼接西裝步上紅毯，獨特的撞色搭配，在此次男星紅毯造型中更是少有，且黑色區塊巧妙營造出「胸下全是腿」的錯覺。納豆也換上緞面材質的藍色領帶疊搭，呈現多層次視覺效果，最後點綴上時下正夯的珍珠項鍊，駕馭起來相當合理，成功打破過往俏皮形象。

▲黃明志這回紅毯造型不搞怪，以黑色眼鏡代表犯人臉上的黑色馬賽克。（圖／ETtoday攝影中心）

而男星黃明志入圍「最佳原創電影歌曲」來勢洶洶，這回不搞怪，僅是戴上了黑色眼鏡，他提到自己的電影是禁片，所以藉此來傳遞犯人黑色馬賽克的效果，再以招牌毛帽搭配全黑套裝亮相，為了加強層次感，領口以及側面遊走淺棕色內外呼應，最後選擇垮褲收尾，個人風格強烈。

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