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金馬・時尚／男星必備超薄錶　林柏宏混搭黑白珍珠帥出新高度　　

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▲▼ 金馬手錶篇 。（圖／攝影中心攝）

▲林柏宏選搭約200萬元的MIKIMOTO珍珠項鍊亮相。（圖／MIKIMOTO提供）

記者陳雅韻／台北報導

男星的紅毯穿搭少不了一只好錶，或在正裝別上胸針、戴上大器戒指，而本屆金馬獎林柏宏更讓人眼睛為之一亮，竟一次戴上4條總值約200萬元的MIKIMOTO珍珠項鍊，當中包括品牌與日本時尚大師川久保玲合作的COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊鍊結款，再混搭2條黑色珍珠串鍊與8字造型的Double Eight系列串珠，相當時髦。

▲▼金馬手錶篇 。（圖／公關照）▲▼金馬手錶篇 。（圖／公關照）

▲林柏宏戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊鍊結款（左）199,000元，黑珍珠串鍊260,000元。

姚淳耀則戴上伯爵（PIAGET）Possession長項鍊，以及熱騰騰的新款Altiplano Ultimate Automatic系列超薄自動鑽石腕錶，成為第一位戴上此錶的亞洲男星；超薄錶的確與正裝絕配，鄭人碩也戴伯爵超薄錶上陣，且是金屬微雕黑熊面盤的特殊款。

▲▼姚淳耀 。（圖／公關照）▲▼PIAGET 。（圖／公關照）

▲姚淳耀戴伯爵Possession項鍊與Altiplano Ultimate Automatic系列超薄自動鑽石腕錶1,210,000元。（圖／伯爵提供）

▲▼金馬手錶篇 。（圖／公關照）
▲鄭人碩戴伯爵Altiplano系列金屬微雕黑熊錶盤超薄腕錶，1,870,000元。（圖／伯爵提供）
 

劉冠廷與范少勳則不約而同選戴霸氣錶款，穿LV三件式西裝的劉冠廷搭配卡地亞（Cartier）Santos de Cartier大型款鏤空腕錶與Panthère de Cartier美洲豹鏤空戒指，均是品牌經典之作；擔任頒獎人的范少勳則戴運動風的OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 緞面拋光精鋼超薄自動腕錶，意外與正裝合拍，流露年輕氣息。

▲▼ 金馬手錶篇 。（圖／攝影中心攝）

▲劉冠廷穿LV三件式西裝搭卡地亞腕錶與美洲豹戒指。（圖／攝影中心攝）

▲▼金馬手錶篇 。（圖／公關照）▲▼金馬手錶篇 。（圖／公關照）
▲劉冠廷戴卡地亞Santos de Cartier鏤空腕錶大型款（左）820,000元，Panthère de Cartier美洲豹鏤空戒指1,490,000元。（圖／卡地亞提供）

▲▼金馬手錶篇 。（圖／公關照）▲▼金馬手錶篇 。（圖／公關照）
▲頒獎人范少勳戴寶格麗OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 緞面拋光精鋼超薄自動腕錶，378,200元。

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關鍵字：

第57屆金馬獎, 第57屆金馬獎星光大道, 林柏宏, MIKIMOTO, PIAGET, 伯爵, Cartier, 卡地亞
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