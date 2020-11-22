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金馬・時尚／《刻在》雙帥驊森CP力壓陳柏霖X桂綸鎂　獲選「螢幕情侶」Top1

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記者張毓容／台北報導

第57屆金馬獎紅毯上帥的帥、美的美，除了大家最關注的「最美」與「最帥」出爐，《ET FASHION》也在IG上邀集廣大網友票選此次紅毯造型上最登對的「螢幕情侶」，人氣超高的《刻在》驊森CP果然不負眾望榮登冠軍，而睽違18年再度合體的陳柏霖和桂綸鎂也因為超經典「螢幕情侶」和頒獎時可愛自然的互動也讓人看得忍不住「姨母笑」，難怪強力登上第二名。

▲▼《刻在》雙帥驊森CP獲「螢幕情侶」Top1。（圖／攝影中心）

▲▼《刻在》雙帥驊森CP獲「螢幕情侶」Top1。（圖／攝影中心）

▲《刻在你心底的名字》雙帥驊森CP獲得超高人氣支持。（圖／攝影中心，以下同）

Top 1：陳昊森 X 曾敬驊，網友評分：9.86

在上映不到4週的時候票房就衝破8000的《刻在你心底的名字》，不僅是2020國片冠軍，從電影劇情、劇中歌曲到雙帥男主角陳昊森、曾敬驊都擁有超高人氣，在網上掀起眾多好評熱議。雖然曾敬驊成為本次遺珠、未入圍金馬獎，但驊森CP依舊於今晚紅毯合體，兩位高顏值小鮮肉超有默契雙雙以「黑白簡約風」西裝現身，一出場立刻掀起超高尖叫聲，不僅帥氣破表，更讓人想起劇中兩人青澀又曖昧的互動，立刻勾起觀影時的觸動，毫無懸念的獲得超高支持，甚至打敗好久不見再合體的陳柏霖X桂綸鎂，獲得網友票選最佳「螢幕情侶」。

▲▼《刻在》雙帥驊森CP獲「螢幕情侶」Top1。（圖／攝影中心）

▲▼《刻在》雙帥驊森CP獲「螢幕情侶」Top1。（圖／攝影中心）

▲《藍色大門》CP陳柏霖與桂綸鎂睽違18年再度合體。（圖／myVideo提供）

Top 2：陳柏霖 X 桂綸鎂，網友評分：9.82

今晚備受關注的當然還有超經典的《藍色大門》CP：陳柏霖和桂綸鎂！雖然兩位分別以頒獎嘉賓和本屆女主角候選人的身份分別踏上紅毯，但兩人合體頒獎時的畫面美得讓人好想按下暫停。雖然已睽違18年沒有再合作，但兩人感情依舊好，在頒獎環節於舞台側邊還被眼尖網友發現「偷牽手」，激動大呼「好好看的畫面」、「牽手太閃了吧！」而兩人紅毯造型更是默契十足，以一黑一白的經典簡約風現身，合體站在一起也超搭，加上自然互動，讓這對超經典螢幕情侶跨越18年的距離，強力登上第二名。

▲▼《刻在》雙帥驊森CP獲「螢幕情侶」Top1。（圖／攝影中心）

▲《怪胎》CP林柏宏和謝欣穎今晚很有默契的以「黑白配」造型踏上紅毯。

Top 3：林柏宏 X 謝欣穎，網友評分：9.74

以電影《怪胎》雙雙入圍最佳男女主角的林柏宏和謝欣穎，今晚很有默契的以「黑白配」造型踏上紅毯。林柏宏穿上帥氣黑白撞色西裝，但真正亮點是脖子上的多層次MIKIMOTO珍珠項鍊，讓整體造型多了華麗感，超搶眼；而謝欣穎則是頂著一頭時尚感短瀏海搭配Andrew Gn優雅白色百褶禮服，胸頸、腰際綴飾了華麗珍珠，與林柏宏的珍珠項鍊巧妙呼應，CP感從電影裡延續到紅毯上，難怪也獲得不少網友肯定。

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