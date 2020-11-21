金馬・時尚／法比歐奪網友票選最帥，勝《刻在》鮮肉CP！王淨無懸念得最美

記者王則絲／台北報導

比照先前金鐘與金曲，今晚第57屆金馬獎頒獎典禮，《ET FAHION》再度邀請廣大IG網友進行紅毯最美、最帥票選，以滿分10分的分數投票再得出平均分數，結果出爐紅毯最美女星由「學姐」王淨奪下，紅毯最帥則是由法比歐高分當選，連《刻在》雙帥CP曾敬驊、陳昊森都被比過！

▲「學姐」王淨奪下IG網友票選最美！（圖／攝影中心攝）



IG網友票選紅毯最美：王淨 平均分數：9.82

「學姐」王淨今晚以頒獎嘉賓身份出席金馬獎頒獎典禮，穿著Heidi Middleton Art Club的藍色抓皺禮服現身，腰間黃色蝴蝶結起到撞色的搶眼作用，在紅毯上特別吸睛，成功與其他女星做出區隔，帶出年輕俏皮感，由王淨駕馭起來相當合適，側邊的開衩更讓雙腿若隱若現，展露性感小心機。

▲王淨藍色禮服側邊開衩展現小心機。（圖／攝影中心攝）



比較可惜的是，以電影《怪胎》入圍本屆金馬獎的謝欣穎，在網友票選中也獲得了9.7分的高票，謝欣穎身穿Andrew Gn的白色百褶禮服，配上俐落可愛的眉上瀏海和包包頭，襯托出優美氣質，整個人散發仙氣，胸口中間的鏤空設計也相當有女人味。

▲謝欣穎以平均9.7高分落居第二。（圖／攝影中心攝）



IG網友票選紅毯最帥：法比歐 平均分數：9.8

男星法比歐於《刻在你心底的名字》飾演學校神父一角，今晚一同出席金馬獎頒獎典禮共襄盛舉，與團隊一同步上紅毯，但是帥氣光芒難以抵擋，意外成為焦點，法比歐穿著BURBERRY黑色西裝套裝，在眾星之中雖顯低調，不過壯碩的好身材依然顯而易見，穿起來特別挺拔，尤其是金髮碧眼的深邃臉龐，要人不多看一眼也難，讓網友們通通都被收服了！就連同電影的主角們曾敬驊、陳昊森CP都雙雙被比下去，兩位同樣以9.7分的高分落敗。

▲法比歐將《刻在》CP曾敬驊、陳昊森給比下去，成為網友票選第一帥！（圖／攝影中心攝）