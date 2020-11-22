金馬．時尚／淑芳阿姨、莫子儀著「幸運訂製服」奪帝后　

▲淑芳阿姨和莫子儀不約而同選擇訂製服，穿出自己的味道。（圖／品牌提供、攝影中心)

記者曾怡嘉 / 台北報導

陳淑芳一舉奪下第57屆金馬獎女主角、女配角，頒獎典禮上共換了兩套中式禮服，堪稱最美阿嬤。黑黃印花旗袍和領獎的深藍色蕾絲旗袍，皆為龍笛訂製，堪稱她的幸運戰服，身上超過4000萬珠寶加持，讓她穩穩拿下兩座大獎。

▲領獎的深藍色旗袍，背面全是蕾絲，充滿巧思。（圖／金馬獎提供）

陳淑芳以阿嬤角色深植人心，典禮上更換上兩套中式旗袍禮服，顯露她的個人特質。據悉兩套中式禮服皆為龍笛訂製，第一套黑黃印花，沉穩又不失活潑，第二套的深藍蕾絲刺繡旗袍則是典雅貴氣。

▲淑芳阿姨領獎配戴海瑞溫斯頓Diamond Loop系列鑽石耳環。

不只是服裝講究，身上更是全身的海瑞溫斯頓珠寶，包括Secret Cluster系列藍寶石鑽石耳環、海瑞溫斯頓Winston Cluster系列鑽石手鍊、藍寶石鑽戒及水滴型切工鑽戒，總價超過4千萬，彰顯淑芳阿姨迷人風采。

▲莫子儀的黑襯衫、西裝長褲與訂製拼接西裝外套，皆為APUJAN。

和阿姨共同出演《親愛的房客》，也獲得金馬最佳男主角殊榮的莫子儀，則是穿著APUJAN 特別設計訂製的全套西裝，西裝上隱約拼接著不同色塊，搭配印花領帶，帥氣又帶著一絲神秘色彩。