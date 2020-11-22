fb ig video ETtoday search mobile

金馬．時尚／淑芳阿姨、莫子儀著「幸運訂製服」奪帝后　

>

▲▼淑芳阿姨、莫子儀著「訂製服」奪帝后　 。（圖／品牌提供、攝影中心）

▲淑芳阿姨和莫子儀不約而同選擇訂製服，穿出自己的味道。（圖／品牌提供、攝影中心)

記者曾怡嘉 / 台北報導

陳淑芳一舉奪下第57屆金馬獎女主角、女配角，頒獎典禮上共換了兩套中式禮服，堪稱最美阿嬤。黑黃印花旗袍和領獎的深藍色蕾絲旗袍，皆為龍笛訂製，堪稱她的幸運戰服，身上超過4000萬珠寶加持，讓她穩穩拿下兩座大獎。

▲▼淑芳阿姨、莫子儀著「訂製服」奪帝后　 。（圖／金馬獎提供）

▲▼淑芳阿姨、莫子儀著「訂製服」奪帝后　 。（圖／金馬獎提供）

▲領獎的深藍色旗袍，背面全是蕾絲，充滿巧思。（圖／金馬獎提供）

陳淑芳以阿嬤角色深植人心，典禮上更換上兩套中式旗袍禮服，顯露她的個人特質。據悉兩套中式禮服皆為龍笛訂製，第一套黑黃印花，沉穩又不失活潑，第二套的深藍蕾絲刺繡旗袍則是典雅貴氣。

▲▼ 淑芳阿姨、莫子儀著「訂製服」奪帝后　 。（圖／品牌提供）

▲淑芳阿姨領獎配戴海瑞溫斯頓Diamond Loop系列鑽石耳環。

不只是服裝講究，身上更是全身的海瑞溫斯頓珠寶，包括Secret Cluster系列藍寶石鑽石耳環、海瑞溫斯頓Winston Cluster系列鑽石手鍊、藍寶石鑽戒及水滴型切工鑽戒，總價超過4千萬，彰顯淑芳阿姨迷人風采。

▲▼淑芳阿姨、莫子儀著「訂製服」奪帝后　 。（圖／攝影中心）

莫子儀的黑襯衫、西裝長褲與訂製拼接西裝外套，皆為APUJAN。

和阿姨共同出演《親愛的房客》，也獲得金馬最佳男主角殊榮的莫子儀，則是穿著APUJAN 特別設計訂製的全套西裝，西裝上隱約拼接著不同色塊，搭配印花領帶，帥氣又帶著一絲神秘色彩。

關鍵字：

莫子儀, 陳淑芳, 金馬57, 金馬57頒獎典禮, 星光大道, 紅毯
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

星巴克秋季熱銷飲料TOP5　必喝16年歷史的傳奇那提

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

IKEA限量系列讓「名畫」變了樣超有趣

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

金馬・時尚／法比歐奪網友票選最帥，勝《刻在》鮮肉CP！王淨無懸念得最美

金馬・時尚／法比歐奪網友票選最帥，勝《刻在》鮮肉CP！王淨無懸念得最美

金馬・紅毯／3帥擠不下！范少勳擊敗陳柏霖　陳昊森拋下曾敬驊獨自入榜

金馬・紅毯／3帥擠不下！范少勳擊敗陳柏霖　陳昊森拋下曾敬驊獨自入榜

金馬・時尚／男星必備超薄錶　林柏宏混搭黑白珍珠帥出新高度　　

金馬・時尚／男星必備超薄錶　林柏宏混搭黑白珍珠帥出新高度　　

金馬・妝髮／郭書瑤尬黑嘉嘉　「臥蠶」比美拚氣場 金馬・時尚／郭書瑤、謝欣穎4女星戰鞋撞牌　陳柏霖穿紅底鞋對尬 金馬・妝髮／楊千霈豔壓眾女神獲最美！桂綸鎂、李心潔美得「不用力」 金馬・時尚／孫可芳最貴Tiffany珠寶隱沒　陳淑芳緊追變貴氣阿嬤 金馬・紅毯／個人意見批：桂綸鎂穿白蚊帳、白靈紅裝像鹽酥雞炸籃 金馬・紅毯／「學姊」王淨被網友嫌壯　「手臂線條」扳回一城 金馬・紅毯／白靈超浮誇復古妝髮　網友驚呼：那是塑膠嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面