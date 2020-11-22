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星．變美／39歲誰會信！宋慧喬曝「消腫密技」，一天一杯超簡單

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▲▼星．變美／39歲宋慧喬曝「消腫密技」 。（圖／翻攝自IG）

▲宋慧喬39歲狀態完美，讓網友大喊不科學。（翻攝自IG/kyo1122、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女神宋慧喬今（11/22）喜迎39歲，完美狀態完全看不出年紀，除了肌膚好到會發亮，近來的IG穿搭被讚為「最強穿搭範本」，不少女生學著穿！細數她從以前的嬰兒肥、壯壯腿，進化到現在的鵝蛋臉和筆直美腿，其中下了不少功夫！

▲▼ 星．變美／39歲宋慧喬曝「消腫密技」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

#一天一杯檸檬水

宋慧喬自出道以來，一直為嬰兒肥所苦，為了消腫試過不少方法都不見效果，直到開始喝了檸檬水，不僅水腫消了，連身體新陳代謝都變好，努力瘦身才開始有成效。

#中分髮打造「理想臉型」

臉蛋精緻的她，不論任何髮型都能輕鬆駕馭，近來獨鍾中分長髮搭配八字瀏海，幫助遮飾顴骨又好遮肉，讓她整個人仙到不行。

▲▼ 星．變美／39歲宋慧喬曝「消腫密技」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

#晚上6點後不進食

喬妹身材不高，一直以來她粗壯的小腿總被人拿來說嘴，想要瘦得健康，除了規律運動還得搭配健康飲食。她曾公開分享，晚餐只吃豆腐、黃豆和雞蛋或其他低熱量食物，每餐只吃八分飽，晚上6點之後就不再吃東西。

#保養重視「功能性」

她的保養首重保濕和防曬，隨著年紀增長，肌膚得隨時保持濕潤狀態，才不會因乾燥缺水生成紋路，私下總是素顏或是極淡妝的她，也一再強調防禦紫外線的重要性。近來她更會在洗臉後直接上雪花秀的潤燥精華EX，幫助平衡膚況，也能讓後續保養更到位。

#晚安唇膜不離身

有著性感豐唇的她，更是用心保養雙唇，一直以來她都是晚安唇模的愛用者，她睡前一定在雙唇厚敷，隔天起床時洗去時再搭配按摩。細心養出水潤美唇。

關鍵字：

宋慧喬, 消水腫, 瘦身, 保養, 女星秘訣
fashion.net

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