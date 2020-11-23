你的眼霜用對了嗎？眼周保養常見5大迷思　試在手上也NG

▲做好眼周保養是避免看起來老態的重要關鍵。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@hongsuzu）

編輯／Amanda

眼周保養有多重要，愛美人士都知道，不想讓眼周細紋、NG膚況洩漏年齡，眼霜更是許多人每天必塗保養品，但就算天天塗，還是有很多人對於眼霜存在著許多NG迷思！從用量、滋潤度到使用法，小心錯誤觀念讓你塗了等於白塗，快來看看你中了幾個？

1.質地輕薄的眼霜多塗一點效果才好？



不只是眼霜，好的保養品成分配方都是經過精密嚴謹計算過的，只要按照建議用量使用就能讓所含成份發揮作用，而質地輕薄不代表有不有效，塗抹更多也不等於能讓護膚效果更好。用量過多不僅不好吸收，反而會給肌膚帶來負擔。

2.在手上試用過就可以？



眼周是全臉肌膚最薄、最脆弱之處，且眼周肌膚沒什麼毛細孔，跟手部身體肌膚條件相差不小，如果試用眼霜時只塗抹在手上，對於真實塗抹在眼周的吸收度、滋潤度等感受是不太準確的。想挑選真正適合自己的眼霜，最好是直接試用在眼部，塗抹後等30分鐘再看看使用後的效果與感受。

3.長脂肪粒是因為眼霜太油？



很多人一看到眼周冒出俗稱肉芽的脂肪粒，就會立刻懷疑自己的眼霜是不是太油，但其實脂肪粒出現的原因，大多是因為眼周肌膚處於發炎狀態或是有小傷口，皮膚在修復這些小傷口時，形成過多的角蛋白就變成脂肪粒。當然，眼霜太油也不好，但長脂肪粒的最主要原因通常都是因為平時沒做好防曬或是護膚手法不當，導致肌膚發炎，是皮膚出狀況，不全然都是眼霜的問題。

▲眼霜也要依據個人膚質和肌膚狀況來挑選。（圖／翻攝IG@ahc.official）

4.眼霜越滋潤越好？



每個人膚質都不同，連帶眼周肌膚的出油狀況、肌膚問題都不同，選擇眼霜時還是要依據個人膚質和肌膚狀況來挑選，像是肌膚較乾的人可以選則滋潤度較高的眼霜，而油性肌的人可以質地較輕薄、著重保濕功能的產品就可以了。

5.眼霜可去除魚尾紋、眼袋？



有些人的眼袋、黑眼圈是因天生臉部結構問題就有的，光靠保養品是無法改善，需要借助醫美療程才能去除。而眼霜最大的功能是用來滋潤眼周肌膚、防止乾燥，所以對於因乾燥所產生的乾紋、細紋或暗沈是有緩解效果，但想要淡化已形成皺紋的魚尾紋也是無法的。雖然無法去除這些問題，但使用眼霜、眼周護膚品做好保養護理幫助預防這些問題或避免加重也是很重要的。

►「加速皺紋生成」的5大元兇！水喝太少、習慣皺眉小心老5歲



►日本女生人人愛用的「油敷法」保養！簡單3步驟比敷10張面膜更有用



►老是睡不好？營養師曝4種幫助睡眠的食物 「這種」果汁竟有效