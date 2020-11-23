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Jisoo 別針裙突破性感尺度！「邪惡倒V」直逼腿根比例逆天

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記者鮑璿安／台北報導

南韓大勢女團BLACKPINK成員Jisoo天然氣質深受粉絲喜愛，近期她在IG上PO出一系列美照，只見Jisoo換上Versace迷你裙裝擺拍，裙襬特別以別針疊合，超高開衩剪裁直逼腿根，少有的火辣造型讓粉絲驚艷，短短一天時間就吸引超過400萬人按讚。

▲Jisoo 。（圖／翻攝自sooyaaa__）

▲Jisoo換上Versace迷你裙裝。（圖／翻攝自IG sooyaaa__）

Jisoo清秀五官擄獲不少粉絲，近期她換上Versace迷你裙裝，不改招牌中分長髮，精緻五官與深邃雙眸仍是焦點，然而視線向下看，Jisoo演繹獨特的「別針式裙裝」，領口運用深V字呈現，帶來一絲火辣氣息；腰間再以多重腰帶點綴，豐富整體視覺效果，最厲害的就屬傲人的螞蟻腰，在皮帶修飾下更是纖瘦。

▲Jisoo 。（圖／翻攝自sooyaaa__）

▲Jisoo 。（圖／翻攝自sooyaaa__）

▲Jisoo 腿長驚人，裙襬特別運用別針交疊，向上開衩的剪裁讓人臉紅心跳。（圖／翻攝自IG sooyaaa__）

緊接著Jisoo的筆直長腿終於見客，裙襬特別運用別針交疊，所以向上開衩的剪裁更是讓人臉紅心跳，Jisoo選擇腳踩一雙膝下長靴收尾，裸色迎合整體色系溫柔不少，即便是火辣穿著仍是仙氣滿溢，而畫面曝光之後，短短一日就吸引超過400萬讚數，成為近期PO文的按讚新高。

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關鍵字：

BLACKPINK, 南韓, 女團, 團體, Jisoo, Versace
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