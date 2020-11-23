SEIKO復刻經典潛水錶　抗腐蝕白鋼打造超耐用

▲Seiko Prospex復刻1965年錶款推出潛水錶55周年限量錶，150,000元。（圖／提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年是Seiko潛水錶誕生55周年，旗下Seiko Prospex以1965年與1970年的經典之作為靈感推出紀念錶，復刻外型且規格升級，當中重現1965復刻紀念錶以抗腐蝕性更勝不鏽鋼的白鋼打造，搭載製作高級機芯的雫石高級時計工房製作的機械機芯8L35，功能上更提升，具備200m的防水性，而保留原創錶款的元素，包括金字塔圖紋強化矽膠錶帶、旋入式底蓋上的經典海豚標誌，限量1700只。

▲白鋼材質的1965復刻紀念款，錶背裝飾與1965年原版錶背上相同的海豚印記。

日本探險家植村直己1974至1976年完成由狗拉雪橇橫跨北極圈12,000公里的創舉，則是佩戴Seiko 1970年問世的潛水錶，品牌重新復刻此知名錶款，新版本錶徑改為42.7mm，並以經過Dia Shield超硬質鍍膜表面加工技術的獨家鈦金屬打造，內載具70小時動力儲存的自動上鍊機芯6R35，限量5500只，兩款錶均另附藍色矽膠錶帶供替換。

▲Seiko Prospex潛水錶55周年限量錶款，再現1970年經典款式，46,500元。



▲Seiko Prospex復刻1970年經典潛水錶，附贈海軍藍強化矽膠可替換式錶帶。

潛水錶是近年來的大熱門，各品牌無不加入研發，天梭表（TISSOT）2018年加入推出SEASTAR 1000海星系列潛水錶即獲得熱烈迴響，不到3萬元的訂價，是最佳入門選擇，新款以金色錶殼搭配藍色面盤，同樣搭載80小時動力儲存的Powermatic 80自動上鍊機芯，具300米防水。

▲天梭表SEASTAR 1000海星系列自動款潛水腕錶，26,700元。（圖／天梭表提供，以下同）

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