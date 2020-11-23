fb ig video ETtoday search mobile

蔡依林驚喜化身「糖果皇后」！　平口裙包覆超殺S曲線根本少女

>

▲蔡依林 。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林Ugly Beauty2020世界巡迴演唱會造型超驚艷 。（圖／凌時差提供）

記者鮑璿安／台北報導

蔡依林（Jolin）Ugly Beauty2020世界巡迴演唱會在高雄火熱開唱，除了熱歌勁舞，造型也格外用心，20日蔡依林換上MOSCHINO 糖果色平口短裙，完美包裹好身材，轉至背後還有大大的蝴蝶裝點綴，任何角度都精彩，如此「甜中帶辣」的打扮讓粉絲們大飽眼福。

▲蔡依林 。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林 。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林驚喜換上MOSCHINO 2020秋冬彩色條紋平口短洋裝，繽紛甜美的色調好似糖果包裝紙。（圖／凌時差提供）

蔡依林20日換上MOSCHINO 2020秋冬糖果色平口裙開唱，以鮮艷的粉、黃、藍色系遍佈裙身，完美包裹蔡依林前凸後翹的身材，視線移至身後，還伴隨著巨大蝴蝶結，與品牌本季瑪麗安東尼的華麗高調色彩不謀而合。此外，蔡依林也戴上立體花邊手套呼應造型，然而髮型上也超用心，逆齡粉色丸子頭搭配玫瑰色眼妝，說是少女絕不為過。

▲蔡依林 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林披上Interstellar 立領外套NT$2,780，腳踩PUMA Style Rider ，NT$3,280。（圖／品牌提供）

工作滿檔的蔡依林，日前出鏡運動品牌PUMA形象照，同樣以可愛的雙馬尾辮亮相，披上冬季大勢泰迪絨外套，內搭 Interstellar 系列微高領上衣，男孩風的Oversize 剪裁照樣吸睛。而帶貨能力一流的呸姐，此次腳踩主角鞋款Style Rider，軟萌的青檸奶油配色，以特殊異材質拼接加上波浪增高中底，更顯腿部修長，畫面曝光也掀起粉絲熱議：「40歲還這麼美」、「少女無誤」、「甜中帶辣最無敵。」

►Jisoo 別針裙突破性感尺度！「邪惡倒V」直逼腿根比例逆天

►劉詩詩與楊冪「世紀同框」美感炸裂！　巧穿CHANEL仙氣裙對尬火辣中空

關鍵字：

蔡依林, 演唱會, Ugly Beauty, Moschino , PUMA, 運動, 運動鞋
fashion.net

熱門文章

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

VALENTINO「寵物訂製包」超萌！插畫家神還原毛小孩

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

《艾蜜莉在巴黎》15大愛情與人生金句

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

GUCCI讓「搬東西的工作人員」入鏡拍廣告

「第一眼看見什麼顏色」？日本瘋傳「色彩題」測出心理狀態、性格

「第一眼看見什麼顏色」？日本瘋傳「色彩題」測出心理狀態、性格

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

G-SHOCK「電路板錶」多附1錶圈、2錶帶　CP值激升

世界咖啡冠軍聯名手搖飲　這杯波霸拿鐵必喝

世界咖啡冠軍聯名手搖飲　這杯波霸拿鐵必喝

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

好想要卡地亞鑰匙圈！紅衣門僮捧鑽石超Q

RIMOWA行李箱染上「沙漠霧粉色」美翻

RIMOWA行李箱染上「沙漠霧粉色」美翻

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

全球最熱Telfar購物包還不認識？幾乎全年「完售」買到太幸運

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

轉動「1716萬元的萬花筒」會看到什麼？

ET Fashion

推薦閱讀

楊丞琳、瘦子減肥都靠「168斷食」！初學者入門有訣竅　1個月甩4公斤

楊丞琳、瘦子減肥都靠「168斷食」！初學者入門有訣竅　1個月甩4公斤

「第一眼看見什麼顏色？」日本瘋傳2道「色彩題」測出心理狀態、性格

「第一眼看見什麼顏色？」日本瘋傳2道「色彩題」測出心理狀態、性格

泫雅的巴黎世家包被亂塗鴉？6萬塊瞬間變成無價之寶

泫雅的巴黎世家包被亂塗鴉？6萬塊瞬間變成無價之寶

網揭異性緣超強「4種面相」　笑起來顴骨明顯最好命！ 金馬・時尚／法比歐奪網友票選最帥，勝《刻在》鮮肉CP！王淨無懸念得最美 奧斯塔羅12星座一周運勢1123-1129　射手注意情緒花費、獅子桃花靠朋友 快速提升「溝通能力」的5個小技巧！講3點、「Yes! And…」超有用 金馬・紅毯／「4美」白靈擠下桂綸鎂奪冠！全場黯淡…網狀龍袍無懸念大勝 迪士尼《小飛俠》系列超閃亮！奇妙仙子燈飾、水晶球讓家注入魔力 隋棠、劉詩詩帶貨！TOD’S讓「豆豆鞋」變手袋　菱格壓紋觸感超療癒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面