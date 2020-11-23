蔡依林驚喜化身「糖果皇后」！　平口裙包覆超殺S曲線根本少女

▲蔡依林Ugly Beauty2020世界巡迴演唱會造型超驚艷 。（圖／凌時差提供）

記者鮑璿安／台北報導

蔡依林（Jolin）Ugly Beauty2020世界巡迴演唱會在高雄火熱開唱，除了熱歌勁舞，造型也格外用心，20日蔡依林換上MOSCHINO 糖果色平口短裙，完美包裹好身材，轉至背後還有大大的蝴蝶裝點綴，任何角度都精彩，如此「甜中帶辣」的打扮讓粉絲們大飽眼福。

▲蔡依林驚喜換上MOSCHINO 2020秋冬彩色條紋平口短洋裝，繽紛甜美的色調好似糖果包裝紙。（圖／凌時差提供）

蔡依林20日換上MOSCHINO 2020秋冬糖果色平口裙開唱，以鮮艷的粉、黃、藍色系遍佈裙身，完美包裹蔡依林前凸後翹的身材，視線移至身後，還伴隨著巨大蝴蝶結，與品牌本季瑪麗安東尼的華麗高調色彩不謀而合。此外，蔡依林也戴上立體花邊手套呼應造型，然而髮型上也超用心，逆齡粉色丸子頭搭配玫瑰色眼妝，說是少女絕不為過。

▲蔡依林披上Interstellar 立領外套NT$2,780，腳踩PUMA Style Rider ，NT$3,280。（圖／品牌提供）

工作滿檔的蔡依林，日前出鏡運動品牌PUMA形象照，同樣以可愛的雙馬尾辮亮相，披上冬季大勢泰迪絨外套，內搭 Interstellar 系列微高領上衣，男孩風的Oversize 剪裁照樣吸睛。而帶貨能力一流的呸姐，此次腳踩主角鞋款Style Rider，軟萌的青檸奶油配色，以特殊異材質拼接加上波浪增高中底，更顯腿部修長，畫面曝光也掀起粉絲熱議：「40歲還這麼美」、「少女無誤」、「甜中帶辣最無敵。」

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