糖果色躍上百萬鏤空錶　高調設計吸睛

▲Franck Muller Vanguard 7天動力儲存彩色版本鏤空鈦金屬腕錶，1,680,000元。（圖／Franck Muller提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

前衛設計著稱的Franck Muller，讓鏤空錶變繽紛了！過去總在時標與面盤大膽玩色彩，這回將點子動到鏤空錶橋上，推出Vanguard 7 Days Power Reserve Skeleton腕錶，藍、紅、黃、紫、綠、橘色出現在機芯零件與錶橋，搭配桃紅色的指針，以高調糖果色設計吸睛。

▲Franck Muller Vanguard 7天動力儲存彩色版本鏤空鈦金屬腕錶，1,680,000元。

Vanguard 7 Days Power Reserve Skeleton腕錶採用Franck Muller自製手動上鍊機芯，原本的建築感機械結構，首度以彩色手工拋光錶橋呈現，6時位置小秒盤則以紅圈表現，多彩裝飾更凸顯整體線條的對比感，也考驗錶迷的接受度。

▲Zenith DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕錶，2,085,500元。（圖／Zenith提供，以下同）





▲Zenith DEFY EL PRIMERO 21粉紅腕錶機芯夾板。



Zenith今年也為機芯「上色」，相繼推出藍色、紫色與業界首款粉色鍍層處理機芯，特別是粉色款意義非凡，是與支持對抗乳癌女性的瑞士粉紅絲帶機構合作錶款，因此藉由粉色鍍層的機芯與延伸至錶背的星形自動盤，以及玫瑰金鑲嵌44顆梯形切割粉色藍寶石，呼應粉紅絲帶的代表色，此錶款部分收入將捐贈給瑞士粉紅絲帶機構。

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