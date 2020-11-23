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蔡依林最愛用彩妝清單4款揭曉！連UGLY BEAUTY演唱會都唯一指定

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天后Jolin蔡依林2020世界巡迴演唱會高雄站，在2020/11/20~11/29間登場，後台彩妝品牌也揭曉，由潮流彩妝NARS出線。同時，品牌也公布了 Jolin 愛用的 彩妝清單。

NARS x Jolin 蔡依林 2020 世界巡迴演唱會

Jolin 蔡依林於2020/11/20、21、22、27、28、29展開為期兩周6場的 Ugly Beauty 世界巡迴演唱會， 指定NARS 成為高雄站唯一後台彩妝品牌，以前衛時尚、強烈色彩打造 出最搶眼的UGLY BEAUTY 怪美視覺。

演唱會使用產品

根據NARS釋出的資料，可以看到蔡依林本人這次演唱會多個妝容都使用了NARS 雲霧唇誘 、特霧唇誘以及腮紅#Orgasm、#Orgasm X還有3D霧光修容盤#laguna。底妝則使用了極光亮顏粉底液與小白餅蜜粉等等。

Jolin愛用NARS明星級產品

雲霧唇誘#POWER TRIP

2020年11月一上市就熱賣斷貨的雲霧唇誘，極輕、極霧、極保濕，為 Jolin 此次演唱會帶來不著痕跡的誘惑柔焦唇。

裸光蜜粉餅

網路美妝論壇火熱洗版，一抹毛孔隱形有效控油，成為 Jolin 舞台上或日常中全天候完美不脫妝的秘密武器。

惹火唇膏#MONA

口碑NO.1的最美唇色！惹火唇膏斷貨王暢銷色#MONA，絕美棕紅色調，值得收藏，抹上如 Jolin 般無法忽視的耀眼的性感。

激情過後嫩唇膏#ORGASM

人手一支的經典 NARS 激情過後嫩唇膏，含大溪地槴子油保濕成份，一抹讓唇部猶如激情過後嬌嫩誘人，是天后日常包裡常備的護唇小幫手。 

Jolin愛用NARS產品參考價錢

雲霧唇誘(#POWER TRIP)，NT$1,000
裸光蜜粉餅，NT$1,350
惹火唇膏(#MONA)，NT$1,100
激情過後嫩唇膏(#ORGASM)，NT$950

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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呸姊 Jolin 最愛用的彩妝清單4款揭曉！連 UGLY BEAUTY 演唱會彩妝都唯一指定

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 蔡依林, Jolin, 彩妝
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