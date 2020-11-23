安格斯12星座一周運勢11/23-11/29　金牛感情運大好、巨蟹四處踩地雷

牡羊座 3.21~4.20

火星由逆轉順，在牡羊座本命宮構成了一個衝衝衝的形態，這週的你自發性的開始「動」起來，不論在工作、興趣，或是感情上，很可能開始轉守為攻，此時的你企圖心增強，頗有在年底前背水一戰的氣勢，職場上有機會拓展版圖、表現優異。然而很多事並非向前衝就能達成，感情、人際在此時偏弱，當心快人快語造成麻煩。

金牛座 4.21~5.20

金牛座本週面臨的變革、挑戰及困難可不亞於牡羊座，受到火星12宮影響，眼前最大的考驗是自己，如果過得了自己這關，那麼挫折、失落、失去、失敗對你來說都只是成功前的心靈雞湯，每多喝一口都能滋養你向成功邁進，重點是你是否願意面對你的問點與缺點，從而解決！金星移入戀愛宮位，入冬時節感情運大好，單身者不妨期待。

雙子座 5.21~6.20

水星走進了朋友宮位，近期雙子與情人、朋友的互動變得熱絡而密切，交往中的雙子特別甜蜜。此時朋友群中不乏貴人，透過大家輾轉相介，有機會為你拓展事業版圖，業務人員此時會有一波運勢高點，業績扶搖直上。不過水星看似機靈，也可能成為你的心魔，對於別人玩笑話或有意無意的刺激別放在心上，以免成為衝突的起點。

巨蟹座 6.21~7.21

雖然面對工作巨蟹座顯得積極又上進，不過火星進駐事業宮，將很可能呈現大好或大壞的發展，好的是你的企圖心將鞭策你更積極、主動爭取表現，壞的是在細節上不夠細緻，很可能做得愈多、愈得罪人，話說得愈多，愈可能踩到地雷！火星加持下凡事都風風火火，情人或好友會是你的鏡子，為你修正過了頭的情緒。

獅子座 7.22~8.22

獅子座各方面運勢平平，唯獨在金錢上容易有判斷失焦、出現高額衝動消費的情況，平時工作負荷大，偶爾血拼花錢能買到一時的輕鬆暢快，但若一次花下鉅額以致讓你有些周轉不靈時，就要好好檢視你的理財上哪裡出了問題！這週的你已經有伴侶的，最近可與情人共享一段快樂甜蜜的時光，兩人的感情將日趨穩定。

處女座 8.23~9.22

看起來表現穩健的處女座，愈年底其實內心愈浮躁，一方面想要為自己再留下光輝的戰績，另一方面也想藉機犒賞辛苦的自己，只是近期心情易放難收，一個訂單就會引發更多訂單，當心沉溺在各式購物網中，讓荷包大大消風。感情方面，真正的緣份還沒到，這段時間出現的對象，都不是很對你的味，多半只是點頭之交而已。

天秤座 9.22~10.22

本週天秤座工作上可能容易受到挑戰或批評，得憑藉著過去在專業能力上的精進證明你的實力，臨危不亂的表現將能讓你嶄露頭角，塞翁失馬焉知非福。單身者桃花運像是曇花一現，可能會在學校、教室和學習進修相關的地方，遇到讓你眼睛為之一亮的對象，有進一步交往的可能，這份強烈異性緣持續到年底

天蠍座 10.23~11.22

本週天蠍座運勢好壞參半，在競爭有些小激烈的職場中，憑著你的天賦才華，將有機會在長官面前贏得好的表現，然而有一好沒兩好，若是過於高調很可能引來小人眼紅，得懂得掌握對自己有利的局面，同時避免和小人正面交鋒。工作壓力不小，如果不能適時調節，當心身體用各種毛病症狀和你抗議。

射手座 11.23~12.21

冥冥中似乎有著某種力量推動的射手座，這一週的你只要別想些有的沒的，專注在工作上盡心盡力，就能突破長久以來的瓶頸，出現優異表現。工作上掌握了更多自主想法，覺得不合理的部分，可以表達出來，別委曲求全。太陽當道，射手各方面運勢都不算弱，特別是感情，好好把握這波桃花運勢，也許會遇到條件不錯的對象。

摩羯座 12.22~1.19

平淡中略有凶險的一週，本週的摩羯座各方面大體上都還算如意，唯有愛情運勢方面此刻正缺臨門一腳，有心上人的不管明示、暗示都不如直接告白來得有效，不妨以行動代替單相思。有情人的則要找個時間與對方開誠佈公的溝通，心中埋藏太多心事不說出口，對感情關係只有傷害。工作上顯得有些心浮氣躁，老想堅持一些大家不支持的見解，相當一意孤行。

水瓶座 1.20~2.18

水星觸動水瓶座源源不絕的創造力與工作靈感，這週的你工作上表現不俗，可以多多安排學習新的課程和技能，學習更多有趣的事物。此時外部桃花朵朵，水瓶座表現平淡，但其實內心早已心花怒放，不過還是要睜大眼睛好好挑選，不要來者不拒，如果是不夠中意的對象，就不需要花費時間和心思互動。

雙魚座 2.19~3.20

本週雙魚座容易把焦點放在自己身上，一心Focus在自己的計劃上，反而忽略日常生活的瑣事，對於身邊親密的情人、家人少了關心，本週的你想法上會比較固執，不易有轉圜空間，容易刺傷周遭的人，對感情也易有不良影響。工作上顯得心有餘而力不足，雖然付出十足的努力，卻不見得有百分百的回報，本業專業能力都還需要精進。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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