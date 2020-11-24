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日本樂天「好評回購率最高」潤唇膏Top 5！第3名連Blackpink Jisoo都愛用

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▲▼日本樂天「2020潤唇膏」Top 5 。（圖／翻攝品牌官網& IG）

▲不管有沒有化妝習慣，每個女生包裡都會備有護唇膏。（圖／翻攝品牌官網&IG，以下同）

記者張毓容／台北報導

護唇膏絕對是每個女生都必備的美妝小物，就算不化妝的人，嘴唇也會乾燥脫皮，但市面上護唇產品這麼多，要找到保濕力好又適合自己的潤唇膏，也可說是海里撈針，所以不少人遇到喜歡的潤唇膏都會不斷回購、甚至囤貨。日本樂天市場就收集今年截至11月初的消費者真實評論及回購率，精選出日本女生最愛的潤唇膏排行榜，快來看看人氣最高的好評排行Top 5中你用過幾個？

▲▼日本樂天「2020潤唇膏」Top 5 。（圖／翻攝品牌官網& IG）

Top 5：ARGELAN 草本保濕植萃潤唇膏，#橙花香&柑橘，4g，NT$178。

ARGELAN是日本知名藥妝店「松本清」的獨創有機品牌，以天然、植萃，幾近100%自然物研發而成，產品包含洗髮系列、基礎保養及功能性類別商品。這款標榜99%天然、可食用的護唇膏就是高人氣商品之一，添加蜂蠟、酪梨油等成分，有感的潤唇效果加上淡雅草本香氣而大受歡迎，更是許多日本美妝排行榜的常客，尤其又以#橙花香&柑橘香調人氣最高。

▲▼日本樂天「2020潤唇膏」Top 5 。（圖／翻攝品牌官網& IG）
Top 4：艾杜紗 Lip Edition（plumper）唇膏，#01透明薰衣草紫。

今年全系列產品大幅改版的艾杜紗，也擁有不少經典人氣商品，這款潤色護唇膏就是其一，添加了蜂王漿萃取、摩洛哥堅果油、玫瑰果油等美容液成份，可幫助雙唇長時間保持水分，今年日本更推出2款冬季限定色，尤其#01透明薰衣草紫（圖片左方）更是熱賣到擠進排行榜第4名。

▲▼日本樂天「2020潤唇膏」Top 5 。（圖／翻攝品牌官網& IG）

Top 3：Dior 癮誘粉漾潤唇膏，NT$1,200。

Dior癮誘粉漾潤唇膏也是長年熱賣的高人氣潤唇膏代表，不僅許多女星愛用，網上支持度也一直居高不下，除了滋潤嘴唇，還帶有淡淡的潤色效果，一抹立刻有自然好氣色，就算素顏擦也完全不突兀，當作唇彩前的打底使用也很適合，加上有多種色選可選擇，不少鐵粉都是長年愛用沒換過。

▲▼日本樂天「2020潤唇膏」Top 5 。（圖／翻攝品牌官網& IG）

Top 2：LANEIGE 睡美人極萃滋養晚安唇膜，20g，NT$700。

早就是護唇界「網紅」的蘭芝晚安唇膜，在網上擁有眾多好評推薦。以獨家包膜鎖水科技加上綜合莓果精萃，能在唇部行程隱形薄膜，可為雙唇保濕修護一整夜，許多網友都大讚敷完隔天死皮、紋路都有明顯改善，讓嘴唇變得柔嫩飽滿。

▲▼日本樂天「2020潤唇膏」Top 5 。（圖／翻攝品牌官網& IG）

Top 1：& be 保濕修護珠光唇蜜

由長澤雅美等日本女星御用彩妝師河北裕介監製的「& be」是近年日本非常夯的品牌，旗下所有產品都使用天然無添加成分。其中「保濕修護珠光唇蜜（MOIST LIP GEL）」是更是許多人到日本必囤貨的人氣商品，採用保濕水潤的精華液配方製成，含有豐富植物油且加入細緻偏光珠光粒子，可日常保養也可當作唇膏打底使用，可勻嫩雙唇、修飾唇紋。

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關鍵字：

保養, 護膚, 護唇, 潤唇, 護唇膏, 潤唇膏, 日本樂天, 日本, 排行榜, 網路, 熱賣, 人氣
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