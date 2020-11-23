換季必看！肌膚不穩謹守「3字訣」，敏感、脫屑不再來

▲換季肌膚不穩時，保養盡量簡單化。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

根據研究調查，超過69%的台灣女性認為自己是敏感肌膚，正值秋冬換季，氣溫、濕度變化劇烈，一旦肌膚防禦力下降，人人都可能出現短期敏感狀況。只要掌握「斷、捨、離」三原則，拯救換季肌膚大小事。



1.「斷」絕外界刺激因子，保護肌膚

當肌膚處於不穩定狀態時應避免接觸外界刺激因子如冷熱空氣、清潔劑、化妝品等，以免脆弱肌膚的不適反應雪上加霜，每天都要使用的保養品更須避開常見致敏成分。

2. 「捨」棄複雜保養訴求，專注做好保濕

氣溫降低時，皮脂腺分泌的油脂也會跟著減少，而乾燥肌膚也是敏感肌症狀之一，此時追求過多保養效果，反而會增加接觸致敏物質的機率。建議應針對冬季乾癢症狀，使用成分單純，以保濕為主要效果的保養品。



3. 遠「離」易致敏化學成分

常作為保養品柔軟劑及保濕劑的礦物油、凡士林等石化來源成分，有可能會因為製程不純而產生的衍生物，引起肌膚敏感反應；此外，歐盟保養品有機規範認為，石化來源成分對環境具有潛在風險，如有替代選擇就不可使用。

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