蕾黛絲內衣999元！擠出性感事業線　絕美蕾絲露背也滿分

記者李薇／台北報導

穿對內衣很重要，如果不夠服貼，很可能造成胸型走針，「Her和她」推出蕾黛絲愛情靈藥Q真水內衣美背款，不但採用黃金比例果凍空氣襯墊，觸感真實柔軟自然推波，緊緻的包覆度也讓肉肉不亂跑，非常好穿又好搭配，千元有找CP值超高。

▲蕾黛絲愛情靈藥Q真水美背內衣，原價2250元、特價999元。點我購買。



蕾黛絲愛情靈藥Q真水美背內衣使用黃金比例果凍空氣襯墊，柔軟的觸感可以自然集中托高，立體塑型，讓上胸飽滿不空杯，背後絕美的滿版蕾絲，旗袍領效果，都讓美背更迷人，無論穿上領口挖較低的衣服，或是派對露背禮服，都不用擔心內衣外露，性感又優雅，讓人忍不住想要多看幾眼。

▲蕾絲內衣優雅實穿。



在設計上，蕾黛絲愛情靈藥Q真水美背內衣採用低脊心設計搭配水鑽花結，創造深邃溝影，展現出完美事業線，搭配洋裝或是禮服都看起來相當好看，單色漸層細緻蕾絲，搭配刺繡花片，看起來典雅又充滿女人味。

▲內衣側邊採用加高可以修飾肉肉，背部蕾絲旗袍領設計相當優雅。



另外，採用斜邊加高修飾側邊，修飾兩側小肉肉，大動作也不會位移，有副乳、外擴或是下垂問題都能解決，輕盈透膚網紗採用透膚的蕾絲，無論哪個角度都完美。

▲蕾黛絲推出愛情靈藥Q真水美背款內衣，原價2250元、特價999元。點我購買。



「Her和她」推出蕾黛絲愛情靈藥Q真水美背內衣，原價2250元、特價999元，千元就可以擁有絕美內衣，並有紅、藍兩色可選擇，藍色穿起來基本又百搭，紅色則是襯出白皙的肌膚，都很讓人動心。