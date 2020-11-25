「冰冰霜」超殺200元！滿滿維生素E、全身都能用　零負評必囤

記者李薇／綜合報導

范冰冰擁有完美白皙的好肌膚，她不僅僅自己肌膚保養超好，堪稱美容大王，愛嘗試各種美妝保養品，她愛用的商品，都立刻吸引許多人搶購，其中來自澳洲的Blackmores維生素E乳霜，就是因她而爆紅，被暱稱為「冰冰霜」，名聲響亮，好評也不斷，從臉到身體都能擦，秋冬非常需要，購物網站「Her和她」推出3條原價2400元、特價590元的超級優惠，相當於一條只要200元，很值得囤一波。

▲范冰冰保養得宜，肌膚白皙透亮。（圖／翻攝范冰冰微博）



「冰冰霜」的本名是「澳洲的Blackmores維生素E乳霜」，添加高濃度的天然維生素E，還有酪梨果油、杏果油，可以幫助肌膚保濕滋潤，重現年輕緊緻的狀態，同時達到抗氧化的效果，打造逆齡膚況。

▲Blackmores維生素E乳霜很受歡迎。



「冰冰霜」不只是成分很厲害，使用起來更是滑順好推抹，輕輕鬆鬆就可以在肌膚上推抹開來，塗抹之後也迅速就可以吸收，不但可以當作保養最後一道步驟，也可以當作按摩霜，按完之後肌膚滋養潤澤，化妝時，冰冰霜也有用處，能夠當作妝前乳使用，或是與比較乾燥的粉底液混合，讓妝感更加滋潤保濕。

▲澳洲Blackmores維生素E乳霜，50gX3，原價2400元、特價590元。點我購買。（圖／ray_hyeonjeong IG）



購物網站「Her和她」推出澳洲Blackmores維生素E乳霜，50g三條，原價2400元、特價590元，相當於一條只要200元，非常便宜又划算，快揪朋友一起入手，因為全身上下都可以使用，用量很快，所以多買幾條也沒問題。

▲澳洲Blackmores維生素E乳霜，50gX3，原價2400元、特價590元。點我購買。（圖／Her）