香奈兒線上組合出夢幻錶　繽紛色錶帶自由換

▲香奈兒BOY∙FRIEND 腕錶可自由更換錶帶，鱷魚紋圖騰小牛皮錶帶有多種選擇。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品品牌開拓新客層，越來越講求穿搭的趣味，也重視與客人的互動，香奈兒（CHANEL）即起於官網推出BOY∙FRIEND腕錶虛擬搭配功能，可依照個人喜好選擇錶殼尺寸、再配上不同材質錶帶，線上組合出專屬的錶款，走進專賣店購錶前，心底已有夢幻錶款的輪廓了。

▲搭配菱格紋圖騰小牛皮錶帶的香奈兒BOY∙FRIEND 腕錶。



▲配上斜紋軟呢布料錶帶的香奈兒BOY∙FRIEND 腕錶。

BOY∙FRIEND 腕錶的八角形狀靈感源自巴黎芳登廣場，也讓人聯想香奈兒經典的N°5香水瓶蓋造型，個性設計於正式或休閒時光都好搭配，且除了貴金屬壓印斜紋軟呢圖騰的款式外，其他錶款均可自由更換錶帶。品牌今年起為符合來源履歷與繁殖條件保證的道德標準，承諾停止使用珍稀皮革材質作為錶帶，因此端出鱷魚紋圖騰小牛皮、菱格紋圖騰小牛皮、斜紋軟呢布料錶帶供選擇，並有霧黑、古銅、牛仔藍、深藍、紅色及粉紅色等多種色彩，變化出不同風格的錶款。

▲香奈兒今年新款BOY·FRIEND小型款精鋼腕錶（左）124,000元，中型款鑽錶296,000元。

可更換式錶帶設計蔚為流行，卡地亞（Cartier）年度主打的Pasha de Cartier系列腕錶即擁有快拆裝置，除了原配錶皮革錶帶，還貼心另附一條不同顏色的錶帶供DIY替換，滿足錶主求新求變的需求。

▲卡地亞Pasha de Cartier系列精鋼腕錶35 毫米，備有2條可更換式皮革錶帶，175,000元。（圖／卡地亞提供）

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