哆啦A夢立體便條紙爆可愛！　誠品網購全台首賣12／1正式上線

▲誠品線上12月上線，推全台首賣特色產品，包括OMOSHIROI多啦A夢立體便條紙，原價 4,280元，特價4,066元。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期誠品針對虛擬通路與線上APP催油門，9月推出全新誠品人APP、自有行動支付eslite Pay之後，號稱有200萬種商品的「誠品線上」，也即將在12／1上午8時開站，為打響第一砲，除公佈蘭蔻、雅詩蘭黛化妝品最低39折起，另也推特色文具吸眼球，包括哆啦A夢50歲特別版立體便條紙，放在桌上跟它對看，什麼壞心情都跑光光啦！

誠品今年積極發展線上相關服務，全新APP整合會員卡功能，提供即時消費、餐廳訂位與優惠券等服務，感覺大升級，而全新網購平台「誠品線上」，也正式宣佈將在12／1開站，整合書店資源，提供逾200萬種包括繁簡中、英、日文書籍，以及具有收藏價值的限定出版品，包括網路討論度超高的《哈利波特20週年泰國限定版套書》、《上帝的黑名單》等。

▲《哈利波特20週年泰國限定版套書》原價8,500元，特價6,999元，限量100套。

而誠品全台首賣、獨家的文具商品，也成為網站主打，最受矚目的莫過於受到許多民眾喜歡的OMOSHIROI立體便條紙，推出的「哆啦A夢50歲特別版」，立體的哆啦A夢還有微笑的表情，看其來實在超療癒，上方還有筆插設計，可愛又實用，還有與德國NICI合作、推出全球獨家限量500隻的「NICI國王小豬威比」身上均有獨一無二編號讓民眾收藏。

▲誠品線上獨家NICI國王小豬威比，售價1,999元，全球限量500隻。

其他特色生活選品還包括荷蘭品牌Fabienne Chapot、PIP Studio精緻的杯盤餐具、Noritake x plain-me聯名系列，保養香氛則主打ESTEE LAUDER雅詩蘭黛、LANCOME 蘭蔻、de第一化粧品、Chloe、Jo Malone等熱門商品，有39折起的「驚喜價」。

▲onefifteen初衣食午的Fabienne Chapot，12／1至12／25特價7折起。

誠品表示，12／1至12／8期間單筆滿1,500元，加贈「這樣子裝可愛」萬用包；12／9至12／31消費單筆滿2,500元贈「想避冬」帆布袋。12月期間每日登入還可參加「百萬購物金天天送」轉盤遊戲，可獲得誠品線上、誠品書店、誠品生活50元至1,000元不等的優惠券。

▲全站單筆消費滿1,500元，贈馬來西亞人氣插畫家林行瑞設計「這樣子裝可愛」耶誕圖樣萬用包。