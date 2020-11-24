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38歲Rain居家大片「裡面沒穿」！肌肉炸裂撐爆袖口　網：不科學

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記者鮑璿安／台北報導

南韓男星Rain（鄭智薰）與金泰希在2017年結婚，升格人父之後依舊不減男神魅力，近期Rain出鏡雜誌封面，一口氣換上FENDI西裝與簡約T恤，多個角度無死角之外，更展現超緊實的六塊肌曲線，讓粉絲一飽眼福。

38歲男星Rain（鄭智薰）結婚3年育有2女，不過狀態仍是維持得宜，近期他登上南韓《GQ》12月封面，復古感的鏡頭下，Rain身處簡約的室內場景擺拍，隨興的中分長髮出鏡，散發鄰家男神魅力。Rain先是換上了FENDI短版西裝，俐落剪裁勾勒挺拔身材，側臉出鏡表現力十足；下秒Rain更以亮黃色羽絨衣搭配圍巾出鏡，不過仔細一看，裡頭竟然空無一物，鏡頭也巧妙捕捉下Rain向上跳的模樣，使得緊實腹肌大方見客，讓粉絲臉紅心跳。

除了多種正裝難不倒，就連居家感的T恤風格，Rain也輕鬆駕馭，並且微微向上捲起的袖口，幾乎被強壯的手臂撐開，可見Rain維持身材下了苦心。不光如此，Rain演繹印花襯衫與拼接大衣，別具層次感的秋冬造型，卻絲毫不減帥度，也不忘解開領口，露出硬挺身線，一舉一動都是焦點，引發粉絲驚呼：「超不科學身材」、「最帥老爸」、「永遠的男神。」

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關鍵字：

Rain, 鄭智薰, 金泰希, FENDI, 南韓, GQ
fashion.net

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