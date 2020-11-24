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肌膚太乾看起來老10歲！「缺水程度」判斷＋3招正確補水法

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▲▼肌膚缺水程度判斷＋3招正確補水法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲肌膚水潤有光澤，不僅好上妝看起來也會比別人年輕。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

編輯／Amanda

保養的第一步就是做好保濕，做好保濕的目的就是防止肌膚缺水，因為缺水不僅會讓肌膚乾癢、起皮、缺乏彈性，還會影響角質代謝，使肌膚變得暗沈無光、粗糙，甚至產生乾紋、紋路，讓人看起來老了好幾歲，就算上妝都顯老！快從肌膚徵兆看看你的肌膚缺水程度，還有3招正確補水法，做好補水保濕就不怕比同齡人顯老！

＃輕微缺水：當肌膚缺少水分、太乾燥時，角質層的調節能力會下降，會影響肌膚正常代謝，導致色素沈澱，肌膚不僅會顯得暗沈沒有光澤，還會有泛黃感。

＃中度缺水：肌膚角質代謝失調，讓肌膚變得粗糙、有顆粒感，且不好上妝，一塗粉底就會立刻浮現細紋、卡粉。

＃嚴重缺水：臉頰經常脫屑、泛紅，肌膚顆粒感、粗糙變得明顯，鼻翼兩側毛孔粗大，臉上細紋越來越明顯，尤其是眼下、眼角、嘴邊或額頭，就算不上妝，紋路也清晰可見。

▲▼肌膚缺水程度判斷＋3招正確補水法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲保濕除了補水更要補油，幫助避免肌膚水分散失。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

1.保濕補水也別忘補油

做好保濕不只是要補水，有些人更要補油！首先在肌膚缺水時及時使用保濕產品，精華液、面膜或安瓶都可以，但補完水，別忘了一定要加上脂質類的乳霜或精華油幫肌膚鎖住水分，保濕才不會白做。

尤其是覺得自己平時明明很認真保濕，但肌膚乾燥狀態卻沒什麼改善的人，肌膚可能更缺油，補水後一定要用「油」幫肌膚減少水分蒸發，才能真正做好保濕。

2.適時使用加濕器

秋冬天氣較乾燥，想為肌膚保持水分，比起用蒸臉機皮膚科醫師更建議使用加濕器。加濕器透過增加空氣濕度，減少肌膚表面水分蒸發，不至於太乾燥，而蒸臉機是直接對著臉噴出溫熱蒸汽，蒸汽可能會刺激肌膚，尤其是肌膚本身就較為敏感或有血管擴張現象的人，且當水氣蒸發後會帶走肌膚本身的水分，反而會造成肌膚乾燥。

▲▼肌膚缺水程度判斷＋3招正確補水法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲水喝不夠也會使肌膚變得乾燥、暗沈。（圖／翻攝IG@chuu_official）

3.喝夠水

肌膚缺水除了沒做好保濕保養，還有一個重要原因是水喝太少，身體缺乏水分也會使得肌膚變得乾燥、暗沈，甚至失去彈性、生成紋路。所以除了利用保濕護膚品從外為肌膚補水保濕，日常多喝水補充水分，每天至少喝8杯水，從內幫助肌膚保濕。

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關鍵字：

保養, 護膚, 缺水, 乾燥, 保濕, 補水, 秘訣, 技巧
fashion.net

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