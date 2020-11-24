首曝住所照片！雞排妹傳授「斷捨離心法」，網：寫給高嘉瑜看？

▲雞排妹善於居家整理，堪稱斷捨離小達人。（圖／翻攝自雞排妹FB）

記者曾怡嘉 / 台北報導

立委高嘉瑜昨（11/24）在臉書曝光租屋處照片，分享家中衣服堆積如山好比資源回收場，也因如此而無法搬家，網友笑稱：美女立委的住家，真讓人大開眼界。稍早鄭家純（雞排妹）則在臉書分享她的住家照片，整齊到就像飯店房間，就有網友狠酸：和高委員比起，簡直是天差地遠。

▲雞排妹曝光東京租屋處照片。（圖／翻攝自雞排妹FB）

針對整理收納，網友進一步提問整理的技巧，鄭家純大方回應：身為一個輕鬆斷捨離、家中長年維持得像飯店房間的人，想給各位房間亂的人一個建議，不要找一個愛整理愛乾淨的人當另一半，不會有互補的奇蹟，只會兩個人一起崩潰。

▲房間整齊舒適，好比飯店。（圖／翻攝自雞排妹FB）

她更列下幾個整理小秘訣，網友們請快點筆記：

1.從哪裡拿的就放回去那裡，就算是小小的指甲剪、美工刀、名片。

2.桌面只放每週會摸到3次以上的東西。

3.規劃每個抽屜要放什麼，不要亂塞。

4.廚房或冰箱超過3個月沒碰過的調味料或冷凍食材就是清掉。

5.地面上除了傢俱家電、盆栽、垃圾桶、吸塵器充電座、寵物餵食用品、擺飾等必要放置物，其餘就是收納或斷捨離。地板沒有雜物，家裡看起來才舒爽。

6.懶得摺衣服，就努力一點生出更衣室，空間大到全部都用掛的，如果沒有能力供應衣服數量的空間，那要檢討一下開源節流，鞋子部份一樣邏輯，多到家裡沒有鞋櫃放，到底什麼問題？把預算拿去買身外之物，卻不努力提升生活品質是？

▲網友稱和高嘉瑜房間完全是強烈對比。（圖／翻攝自高嘉瑜FB）